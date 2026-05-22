‘MasterChef México 24/7’: Participante colapsa tras fuerte regaño de la chef Zahie: “Son muchas cosas”

El drama no para en ‘MasterChef México 24/7’. Luego de que Lancer explotara y estuviera a punto de abandonar el reality, otra participante sufre una crisis de ansiedad tras el fuerte regaño recibido por la chef Zahie durante la evaluación de los platillos. Te contamos todos los detalles.

Michelle Malacara

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¿Qué participante sufrió una crisis de ansiedad en ‘MasterChef México 24/7’?

Se trata de Michelle Malacara. Todo comenzó durante la gala del pasado jueves 21 de mayo, en la cual los participantes lucharon para evitar el temido mandil negro. La cocinera hizo un risotto.

Durante la evaluación, la chef Zahie Téllez la regañó fuertemente debido a que el plato, según sus propias palabras, estaba “incomible”. Y es que, al parecer, la joven le puso un ingrediente de más que habría provocado que la preparación estuviera “muy picante”.

Debido a esto, obtuvo un mandil negro. Al regresar a la casa, Malacara empezó a mostrar síntomas de un ataque de ansiedad. Se le veía con problemas para respirar y le costaba hablar. Dos de sus compañeras la auxiliaron, diciéndole que se tranquilizara y recordándole que aún no estaba fuera de la competencia.

Aunque sí logró calmarse, siguió muy afectada por lo ocurrido. Y es que se dijo frustrada de ver cómo, supuestamente, “ciertos participantes” eran “favorecidos”, pese a que “cocinan muy mal”.

“Hay gente bien de la chin… aquí adentro que gana privilegios que no se merecen. Son muchas cosas que me tienen como (mal). Estoy dando lo mejor de mí”. Michelle Malacara

@masterchefmx Michelle se pone mal tras recibir el mandil negro 😥 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

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¿Por qué Lancer estuvo a punto de abandonar ‘MasterChef México 24/7’?

Otro tema que dio mucho de qué hablar durante y después de la gala del pasado 21 de mayo de ‘MasterChef México 24/7’ fue el colapso de Lancer. Todo comenzó luego de que la conductora dijera no estar de acuerdo con su comportamiento de los últimos días.

El exparticipante de ‘Enamorándonos’, quien fue el primero en ganar un mandil negro por mala conducta, simplemente explotó, dejó su mandil y se retiró del foro, dejando a todos con la duda sobre si realmente abandonaría el reality.

“Última cosa, así, chiquitita, yo me retiro. No está cool que quede yo como una víctima o como un villano. Yo no vine a eso, yo regreso esto (el mandil). Yo agradezco a la producción de MasterChef (por la oportunidad), pero yo no vine a esto. Es injusto, no me parece y primero está mi dignidad”, expresó.

Al final, y después de que el chef Poncho Cadena hablara con él, decidió regresar. Desde el hecho, las cosas no han sido iguales para él. Los internautas han notado que el también influencer está siendo “excluido” por algunos de sus compañeros.

Muchos cocineros han expresado su hartazgo por la forma en la que la producción pasaría por alto ciertas actitudes que muestra. También han reconocido tener sospechas de que le dan cierta preferencia.

Lancer / Redes sociales

¿Quién es Michelle Malacara, participante de ‘MasterChef México 24/7’ que colapsó tras regaño de la chef Zahie?

Michelle Malacara es una odontóloga y modelo originaria de Coahuila. Lleva seis años en el mundo de las pasarelas y ha trabajado con marcas de renombre. Tiene cerca de 11 mil seguidores en Instagram.

Su nombre se volvió tendencia tras haber sido una de las seleccionadas para estar en ‘MasterChef México 24/7’. Se describe como una persona “comunicativa” a la que le gusta contar chismes, pero no verse involucrada en ellos.

En redes sociales, algunos internautas que dijeron conocerla aseguraron que solía pelearse a las afueras de los bares de Saltillo. No obstante, esta información nunca ha sido confirmada.

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