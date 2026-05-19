MasterChef México 24/7: Lancer protagoniza intensa discusión con uno de los maestros, ¿lo expulsarán?

Uno de los participantes que más ha llamado la atención en ‘MasterChef México 24/7’ es el influencer Lancer. Tras haber obtenido un mandil negro por mal comportamiento, ahora protagoniza un intenso altercado con uno de los profesores. Esto fue lo que pasó.

MasterChef México 24/7 / Redes sociales

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¿Por qué Lancer obtuvo un mandil negro durante su primer día en ‘MasterChef México 24/7’?

Desde el comienzo de ‘MasterChef México 24/7’, Lancer ha dado mucho de qué hablar. Durante su primer día, él y otros compañeros desobedecieron las órdenes de uno de los maestros encargados de enseñarles todo lo relacionado con la cocina.

Se les había indicado que trabajaran en un platillo muy complicado durante la noche y les prohibió moverse de la cocina. En cuanto se fue, algunos participantes, incluyendo al influencer, se organizaron para “hacer guardia” y así descansar por turnos.

En el caso específico de Bruno Alonso Bautista Quintero, nombre real de Lancer, también brincó encima de una de las estaciones. En la gala del pasado lunes 18 de mayo, lo regañaron por lo ocurrido y le dieron mandil negro, es decir, estará en riesgo de ser expulsado esta semana.

Los chefs concordaron en que sus acciones no solo fueron un acto de indisciplina, sino que también mostraron una completa “falta de higiene”, recordando que los platillos se preparan en las estaciones.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Lancer aseguró no estar preocupado por su situación. Incluso se dijo “orgulloso”, pues el “negro es elegancia y distinción”. Esta actitud causó controversia en redes sociales y los internautas prevén que podría ser el primer eliminado.

Lancer / Redes sociales

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Así fue la pelea entre Lancer y uno de sus profesores en ‘MasterChef México 24/7’

Todo ocurrió hace algunas horas. Uno de los profesores en ‘MasterChef México 24/7’ les exigió a los participantes que no se subieran a las estaciones. Aunque no mencionó nombres, era una clara indirecta a Lancer.

El influencer respondió: “Depende”, a lo que el maestro le dijo que no importaban las “circunstancias” y que “expulsaría a la persona que lo hiciera nuevamente”.

“Yo lo vuelvo a ver y te me vas, así, directo. Estamos en una cocina, ya te lo dijeron mucho”. Maestro de ‘MasterChef México 24/7'

En respuesta, Lancer simplemente señaló que no se le había indicado “en qué mesa no debía subirse”, provocando mucha tensión en la habitación. El experto, con aparente molestia, simplemente expresó: “Ya te dije” y continuó su clase con normalidad.

Aunque la discusión no llegó a más, sí causó mucha polémica en redes sociales. Y es que los internautas teorizan que el influencer quiere hacer el papel de “villano”, ya sea por “orden de la producción” o simplemente para “llamar la atención”.

Recordemos que el público podrá votar por sus cocineros favoritos en ciertos momentos de la competencia, por lo que se cree que el creador de contenido quiere ser “relevante” para que la gente lo apoye.

¿Saben qué es lo peor del asunto?

NO van a sacar a Lancer por que es el único que está llamando la atención de la gente como “Villano” para el proyecto.

Por bien, o por mal lo van a mantener para dar show. #MasterChefMX

¡Lo necesitan! pic.twitter.com/OOFXgKlQ2Z — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) May 19, 2026

¿Quién es Lancer, el polémico participante de ‘MasterChef México 24/7’?

Bruno Alonso Bautista Quintero, mejor conocido como Lancer, es un influencer y modelo mexicano.

Se define a sí mismo como un “artista” que ama la fotografía, la producción audiovisual, el cine y la escritura.

Llegó a participar en ‘Enamorándonos’.

De acuerdo con lo que se ha visto de forma pública, es alguien muy vanidoso y con buena autoestima.

Tiene poco más de 35 mil seguidores en Instagram.

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