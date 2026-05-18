MasterChef México 24/7: ¿Dónde ver la transmisión en vivo y cómo votar por tu cocinero favorito?

La nueva temporada de ‘MasterChef México’ ya dio comienzo. A diferencia de otras ediciones, esta es 24/7, es decir, los participantes estarán encerrados en una casa y serán monitoreados todo el tiempo. Esto ha hecho que los productores hagan ciertos ajustes.

Uno de los cambios más significativos es que el público va a poder votar por su favorito en ciertos momentos de la competencia. Aquí te contamos todos los detalles.

MasterChef México 24/7 / Redes sociales

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¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef México 24/7’?

Durante el primer episodio de ‘MasterChef México 24/7’, los aspirantes seleccionados se dividieron en grupos de 10 para competir entre ellos y poder asegurar su lugar en la competencia. Los seleccionados por los jueces fueron:

Julio Vázquez

Ricardo Cendejas Hernández

María del Carmen Ramos Calderón

Javier Guadalupe Lara Badillo

Nahieli Jácome Vargas

Anette Mihelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Jazmin Frida Camila Romero Martínez

Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Lourdes Cruz Yañez Rincón

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Diego D León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero

El público tendrá la oportunidad de escoger al cocinero que ocupará el último lugar. Los aspirantes son José, Pablo y Fernanda. El ganador se dará a conocer durante una transmisión especial a las 8:30 pm., a través de la señal de Azteca UNO.

MasterChef México 24/7 / Redes sociales

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Así puedes votar por tu cocinero favorito en ‘MasterChef México 24/7’

Para votar por tu cocinero favorito en ‘MasterChef México 24/7’, se deben seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota

Seleccionar al o a los cocineros que quieras. Recuerda que tienes un total de 10 votos al día.

Pulsar la opción ‘Enviar votos’ y listo.

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¿Cómo es la dinámica semanal en ‘MasterChef México 24/7’?

Así será la dinámica semanal en ‘MasterChef México 24/7’:

Lunes: Reto de pin para obtener beneficios

Reto de pin para obtener beneficios Martes: Dinámicas con beneficios y castigos

Dinámicas con beneficios y castigos Miércoles: Trabajo en equipo

Trabajo en equipo Jueves: Reto del mandil negro

Reto del mandil negro Viernes: Votación del público para salvar favoritos

Votación del público para salvar favoritos Domingo: Gala final de eliminación

¿Dónde y cuándo ver ‘MasterChef México 24/7’?

Además del show de eliminación de los domingos, ‘MasterChef México 24/7’ también tendrá galas de lunes a viernes para mostrar los retos de cada día y un recuento de la convivencia entre los participantes.

Tanto las galas dominicales como las de entresemana se podrán ver en el canal de Azteca UNO, así como en la aplicación de Disney Plus. Los domingos iniciarán a las 8 pm. y los de lunes a viernes empezarán a las 8:30 pm. El 24/7, así como el preshow, están disponibles en Disney Plus.

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