MasterChef México 24/7: ¿Dónde ver la transmisión en vivo y cómo votar por tu cocinero favorito?
‘MasterChef México 24/7’ ya comenzó y aquí te contamos todos los detalles. Te decimos paso a paso cómo votar por tu favorito, así como también dónde puedes ver las galas y el 24/7.
La nueva temporada de ‘MasterChef México’ ya dio comienzo. A diferencia de otras ediciones, esta es 24/7, es decir, los participantes estarán encerrados en una casa y serán monitoreados todo el tiempo. Esto ha hecho que los productores hagan ciertos ajustes.
Uno de los cambios más significativos es que el público va a poder votar por su favorito en ciertos momentos de la competencia. Aquí te contamos todos los detalles.
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¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef México 24/7’?
Durante el primer episodio de ‘MasterChef México 24/7’, los aspirantes seleccionados se dividieron en grupos de 10 para competir entre ellos y poder asegurar su lugar en la competencia. Los seleccionados por los jueces fueron:
- Julio Vázquez
- Ricardo Cendejas Hernández
- María del Carmen Ramos Calderón
- Javier Guadalupe Lara Badillo
- Nahieli Jácome Vargas
- Anette Mihelle Núñez Malacara
- Luis Alfonso Ramos Castillo
- María del Carmen Fuentes León
- Flor Ramírez González
- Jhoana Jazmín Bernal Tapia
- Jazmin Frida Camila Romero Martínez
- Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
- Daniela Parra
- Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
- Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”
- Ixdit Aitxi Vega Melchor
- Lourdes Cruz Yañez Rincón
- Claudia Eloína Ruíz Méndez
- Diego D León Carrillo
- Julio Frank Vázquez Mellado López
- Bruno Alonso Bautista Quintero
El público tendrá la oportunidad de escoger al cocinero que ocupará el último lugar. Los aspirantes son José, Pablo y Fernanda. El ganador se dará a conocer durante una transmisión especial a las 8:30 pm., a través de la señal de Azteca UNO.
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Así puedes votar por tu cocinero favorito en ‘MasterChef México 24/7’
Para votar por tu cocinero favorito en ‘MasterChef México 24/7’, se deben seguir los siguientes pasos:
- Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota
- Seleccionar al o a los cocineros que quieras. Recuerda que tienes un total de 10 votos al día.
- Pulsar la opción ‘Enviar votos’ y listo.
¿Cómo es la dinámica semanal en ‘MasterChef México 24/7’?
Así será la dinámica semanal en ‘MasterChef México 24/7’:
- Lunes: Reto de pin para obtener beneficios
- Martes: Dinámicas con beneficios y castigos
- Miércoles: Trabajo en equipo
- Jueves: Reto del mandil negro
- Viernes: Votación del público para salvar favoritos
- Domingo: Gala final de eliminación
¿Dónde y cuándo ver ‘MasterChef México 24/7’?
Además del show de eliminación de los domingos, ‘MasterChef México 24/7’ también tendrá galas de lunes a viernes para mostrar los retos de cada día y un recuento de la convivencia entre los participantes.
Tanto las galas dominicales como las de entresemana se podrán ver en el canal de Azteca UNO, así como en la aplicación de Disney Plus. Los domingos iniciarán a las 8 pm. y los de lunes a viernes empezarán a las 8:30 pm. El 24/7, así como el preshow, están disponibles en Disney Plus.
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