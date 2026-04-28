La casa de los famosos México: Participante de Supernova Génesis 2026 sería habitante del reality, “todo suma”

El Supernova Génesis 2026 dejó momentos memorables, desde el nocaut a Mario Bautista por parte de Aarón Mercury, hasta el retiro de Alana Flores del boxeo. Por otra parte, el rumor sobre la incursión de una peleadora en La casa de los famosos México es cada vez más fuerte. Te contamos de quién se trata.

Supernova Génesis / Redes sociales

¿Cuáles fueron todas las peleas del Supernova Génesis 2026 y quiénes ganaron?

El Supernova Génesis 2026 estuvo marcado por la participación de celebridades del mundo del espectáculo, pero aunque varios se bajaron de último momento como: Lupita Villalobos, Samadhi Zendejas y Ari Geli, el show continuó.

La cartelera de completa de peleas y sus ganadores quedaron de la siguiente manera



Milica vs Kim Shantal (anunciada en el momento de la pelea): Este enfrentamiento terminó coronando a la argentina como vencedora.

vs Kim Shantal (anunciada en el momento de la pelea): Este enfrentamiento terminó coronando a la argentina como vencedora. ‘ El Abraham ’ vs Nando: En el duelo de creadores de contenido, Abraham ganó la contienda.

’ vs Nando: En el duelo de creadores de contenido, Abraham ganó la contienda. Lonche vs Willito : Aquí se midieron un par de amigos que transmiten juntos, pero la victoria se quedó con Willito,

: Aquí se midieron un par de amigos que transmiten juntos, pero la victoria se quedó con Willito, Karely vs Kim Shantal: Karely se llevó la contienda para sorpresa de algunos, ya que sustituyó a Lupita de último momento.

vs Kim Shantal: Karely se llevó la contienda para sorpresa de algunos, ya que sustituyó a Lupita de último momento. Mario Bautista vs Aaron Mercury : Uno de los combates más esperados de la noche, dos figuras del entretenimiento mexicano pelearon, pero Aarón se impuso por la vía del nocaut.

: Uno de los combates más esperados de la noche, dos figuras del entretenimiento mexicano pelearon, pero Aarón se impuso por la vía del nocaut. Alana vs Flor Vigna : Alana pierde el invicto frente a la argentina, y la mexicana anuncia su retiro del boxeo.

¿Quién de ellos estaría en La casa de los famosos México 4?

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Peleas Supernova Génesis / Redes sociales

¿Qué participante de Supernova Génesis 2026 formaría parte de La casa de los famosos México 4?

La influencer y creadora de contenido regiomontana, Karely, reveló que no descarta integrarse a La casa de los famosos México. Sus millones de seguidores han pedido a Ruiz, desde hace tiempo, que participe en un formato 24/7.

Durante un encuentro con medios, Karely explicó que en el pasado ya había sido considerada para formar parte del reality, pero decidió priorizar su vida personal. La llegada de su hija marcó una etapa clave en su vida, lo que la llevó a rechazar proyectos que implicaran separarse de ella:

Ya me habían invitado a varias, pero por equis cosa… fui mamá, y ya no pude, pero yo creo que sí, La casa de los famosos sería un buen proyecto para que conozcan quién es Karely. Karely

No obstante, el crecimiento de su hija ha permitido que Karely reconsidere oportunidades laborales que antes resultaban complicadas. En ese sentido, participar en el reality ya no luce como una idea lejana, sino como un proyecto viable dentro de su carrera:

“ Yo creo que sí porque es para trabajar, todo suma, me gustan los lujos, que mi hija tenga lo mejor, entonces a hacer sacrificios ”, dijo Karely.

Por último, como principal guiño de la influencer sobre la posibilidad de integrarse a este proyecto: “ A lo mejor aquí me verán más seguido en la CDMX ”, afirmó.

Las declaraciones de Karely han alimentado las especulaciones, y aunque en un principio la oportunidad de verla en el programa se veía lejana, hoy se acerca un poco más. ¿Será que la veremos en La casa más famosa del país?

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¿Ya hay confirmados para La casa de los famosos México 4?

Las últimas temporadas de La casa de los famosos México han comenzado en el mes de julio, por lo que cada vez se especula más sobre las personalidades que estarán presentes en el reality de este 2026.

Recientemente, un vídeo comenzó a surgir en redes sociales, en el que se da una “pista” sobre una nueva habitante. En la publicación, se lee el siguiente mensaje:

" ¡Ella está lista! Para entrar a la nueva temporada de La casa de los famosos México ¿Quién será la primera revelada? Descúbrelo muy pronto… ”, acompaña la publicación.

En comentarios muchos aseguraron que se trata de Paola Suárez, otros tantos señalan que es Karina Torres, ya que la presunta confirmada es una celebridad que pertenece a la comunidad LGBTQ+.

Por otra parte, hay quienes se dieron cuenta que el vídeo provenía de una página fake, y que la grabación ya había sido ocupada en ediciones anteriores del reality, por lo que se descartó tal información.

Quedan solo unas semanas para comenzar a confirmar los habitantes de la cuarta temporada de La casa de los famosos México. ¿Quiénes estarán?

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