Supernova Génesis 2026: Exhiben a Alana Flores por “berrinchuda” y “grosera”; el staff “no la soportaba”, dicen

Alana Flores ha sido tema de conversación en las últimas horas. Tras perder su pelea contra Flor Vigna en el ‘Supernova Génesis 2026’, ha circulado un testimonio sobre la presunta mala actitud que no solo habría tenido con la prensa, sino también con la organización del evento, la cual, presuntamente, ya no aguantaba sus “exigencias”. Esto es lo que se sabe.

Alana Flores / Redes sociales

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¿Alana Flores fue grosera con la prensa durante el ‘Supernova Génesis 2026’?

Durante la emisión más reciente en su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas habló sobre la aparente actitud grosera que Alana Flores presuntamente habría tenido con la prensa. De acuerdo con el periodista, horas antes del ‘Supernova Génesis 2026’, él y otros medios de comunicación encontraron a la joven.

Cuando le pidieron unos minutos para responder algunas preguntas, la influencer supuestamente les habló de mala manera y les exigió que la esperaran, ya que tenía que comer. Cuevas señaló que, si bien entendía su situación, consideraba que ella pudo haber sido más amable.

“Yo me encuentro a Alana Flores. Yo me acerco con otros tres compañeros reporteros. Le decimos: ‘Oye, ¿nos regalas una entrevista?’ Nos dice: ‘Espérense, ¿sí? Ni siquiera he saludado a mi abuela. No he comido nada, denme un minuto’, pero de una forma que, de verdad… No es lo mismo, ‘ay, espérenme’ a ‘chicos, please, permítanme un minuto’. En el pedir está el dar”. Gabo Cuevas

Por si esto fuera poco, Cuevas aseguró que, en cuanto pudo entrevistar a Alana, el papá de ella se metió y le dijo a su hija que no le diera entrevista a una persona que “habló mal de ella”. Si bien al final Flores sí accedió a responder algunas preguntas, algunos consideran que era más que evidente su hostilidad hacia los medios.

“El señor trataba de meterse. Yo solo hacía mi chamba. Creo que hay formas. Muchas veces los papás son lo que más te puede afectar en tu crecimiento. Alana se enojó porque yo saqué el tema de la salud mental, pero esa misma salud mental a la que tú pides respeto, hace un año, cuando Gala era tu contrincante, hiciste comentarios basados en cosas que Gala vivía”, indicó.

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¿Producción de ‘Supernova Génesis 2026’ hartos de Alana Flores?

Gabo Cuevas también ventiló que el staff de ‘Supernova Génesis 2026’, aparentemente, “disfrutó” la derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna. Y es que, según el comunicador, presuntamente sería demasiado difícil trabajar con la creadora de contenido.

“¿Saben cómo disfrutó la gente de ‘Supernova’ el triunfo de Flor Vigna? No tienen idea. Yo vi que hasta Miguel Ángel Fox (organizador del evento) hizo esto (aplaudió). Lo vi. La gente de ‘Supernova’ trabajó contigo. En ‘Supernova’, nadie la soportaba. Les voy a decir una cosa, alguien me dijo: ‘Qué bueno que la ubicaste. Lo que nosotros no podemos hacer’”, contó.

Y es que el periodista resaltó que un presunto miembro del staff del evento le habría comentado que Alana presuntamente tendría el “ego muy alto” y presuntamente hacía muchas exigencias: “Ya los tenía hasta la coronilla, previo a las peleas, que si quería ir al streaming, que si no quería venir, que lo estaba haciendo muy complicado”, reportó.

Finalizó comentando que el evento podría empezar a negociar más con Flor Vignia para que sea su “campeona” en futuros eventos. Y es que, al parecer, la argentina sí habría sido muy amable con la organización.

Alana Flores / Redes sociales

¿Qué ha dicho Alana Flores sobre sus presuntas actitudes negativas en el ‘Supernova Génesis 2026’?

Hasta el momento, Alana Flores no ha dicho nada sobre los rumores que apuntan a que, presuntamente, era muy “grosera” con la producción de ‘Supernova’. Sin embargo, en el pasado sí se ha quejado de la organización.

Cuando le tocó pelear con Gala Montes en 2025, la influencer acusó a la producción de haber cambiado las reglas del peso para “complacer” a la actriz.

Por otra parte, Samadhi Zendejas, quien iba a ser la rival de Alana, sostuvo que Flores solo quería luchar bajo sus condiciones, siendo ese el motivo por el que prefirió renunciar al evento.

Si bien las acusaciones contra Flores no han sido corroboradas, algunos usuarios las han dado por ciertas, principalmente después de que, mientras felicitaban a Flor Vigna por su triunfo, ella se puso a leer un discurso en el que anunciaba su retiro del boxeo. Para muchos, esto fue la prueba definitiva de que la mexicana sería “soberbia” y que “quiere que el mundo gire en torno a ella”. ¿Será?

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