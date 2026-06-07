Wendy Guevara estalla contra Alejandra Bogue tras acusarla de ser un “retroceso” trans: “Me maleducó”

Wendy Guevara y Alejandra Bogue se han visto enfrascadas en una guerra de declaraciones. Y es que esta última cree que ‘la Perdida’ es un “retroceso” para la comunidad trans. La influencer, muy fiel a su estilo, no dudó en lanzar una respuesta contundente. Esto fue lo que dijo.

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Alejandra Bogue ataca a Wendy Guevara / Mezcalent

¿Quién es Alejandra Bogue y por qué cree que Wendy Guevara es un “retroceso” para la comunidad trans?

Alejandra Bogue Gómez es una actriz, presentadora y vedette mexicana. Actualmente tiene 61 años y se hizo famosa al convertirse en la primera mujer trans en figurar en la televisión mexicana.

Hace poco, se hizo viral tras hablar de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. La actriz indicó que, en su momento, creyó en la influencer. No obstante, ver los comportamientos que ha tenido en los últimos años la ha hecho considerar que su colega representa un “retroceso” para su comunidad.

“Es un tema muy delicado porque soy una de las que apoyó a Wendy, pero la realidad es que considero que, por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje… Pues la verdad sí hubo un retroceso. Antes éramos queridas y respetadas”, declaró.

Y agregó: “Una cosa es ser libre y otra ser libertina. Cada quien lo coloca como quiera, pero considero que las chicas (las Perdidas) se pasaron un poquito”.

Sus palabras causaron opiniones divididas. Algunos respaldaron a Ale, mientras que otros la tacharon de “envidiar” el éxito de Wendy y el resto de ‘las Perdidas”.

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Wendy Guevara es un retroceso para la comunidad trans, según Alejandra Bogue / Redes sociales

La respuesta de Wendy Guevara a las declaraciones de Alejandra Bogue

A través de redes sociales, Wendy Guevara, quien volverá como conductora en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, lanzó una reflexión que, para muchos, fue una indirecta para Alejandra Bogue.

“Me dedico a vivir la vida, antes de que me etiqueten con sobrenombres e identidades, me identifico como un ser humano, así nomás. Vive y deja vivir. No busques encajar con nadie, sé fiel a tu esencia”, resaltó.

Por si esto fuera poco, también habló del tema en un reciente encuentro con la prensa. La influencer aseguró no estar enojada con Bogue. De igual forma, la “responsabilizó” de su personalidad tan extrovertida.

“Si se trata de que yo le eche la culpa a alguien como ella me echa la culpa a mí, que yo hago un retroceso de algo, pues yo crecí con sus programas, acuérdate cuando leía los email Alex Kaffie… entonces ella fue la que me mal educó, si por algo soy así, es por culpa de ella, y por sus personajes donde ella se ponía en la nariz todo, acuérdense, se ponía talquito, en el personaje, entonces yo crecí con eso”. Wendy Guevara

Finalmente, reiteró que “no representa a nadie” y que simplemente vive a su estilo: “Nunca he dicho que yo represento a alguien, las personas que se sientan identificadas conmigo y que tengan ese reflejo de vida conmigo, gracias, por apoyarme”, concluyó.

¿Alejandra Bogue siempre estuvo en contra de Wendy Guevara?

Esta no es la primera vez que Alejandra Bogue arremete contra Wendy Guevara. En una entrevista para TVNotas, la actriz admitió no estar de acuerdo con el comportamiento tan “liberal” de Guevara y su grupo de amigas.

“Eso es lo que yo no entiendo. Qué bueno que exista gente como Wendy ¡padrísimo! Pero no todas las mujeres trans nos hablamos en masculino o hablamos de nuestros genit.... Eso que quede claro. Lo que pasa es que vivimos unos tiempos en que el supuesto análisis es un prejuicio y ¿por qué le aplauden que se hable de hombre? Está reconociendo que es hombre. Está mal, no somos güe....s. Yo soy trans”, dijo.

En aquella ocasión, destacó que, a su considerar, Wendy no le estaba haciendo un bien a la comunidad trans.

“Avanzamos 50, pero con lo que ella dice nos regresamos como 40. Es una falta de respeto hacia su persona. ¿Qué quieres para ti? Quieres que tus sobrinos te digan: ‘Tía, tú hiciste esto...’ O que digan: ‘Tía, qué chida eres, ¡que bárbara! Pensábamos que eras una pelafustana y te puliste’. Yo soy el segundo caso”, destacó.

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