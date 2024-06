Wendy Guevara se dice fan de ‘la Bogue’ pero ella ¿arremete en su contra?

Alejandra Bogue fue la primera mujer trans en presentarse en la televisión mexicana y ha logrado una exitosa trayectoria de 34 años. Wendy Guevara aseguró en LCDLF que ella ha sido su gran inspiración.

Platicamos con la actriz, quien dará vida a “Bernadette” en el musical Priscilla, reina del desierto a partir del 19 de julio en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas. Y nos sorprendió el mensaje que le manda a ‘la Perdida’.

“Se le agradece, por supuesto. Pero yo, Alejandra Bogue, me comprometería a hacer otras cosas. No solo me quedaría por encima”.

“No sé qué está haciendo ahorita. Con el foco y la difusión que tiene, que se proponga a hacer algo padre y positivo. Ojalá no nada más hable de chich..., de ‘las Perdidas’ y de genit.... Eso no lo dice ni la trabajadora se...ual más baja. Perdón que lo diga de esta manera”. Alejandra Bogue

Mira:Yolanda Andrade es reemplazada en el programa de ‘Montse & Joe’ ¿Su estado de salud sigue delicado?

Alejandra Bogue no se identifica con el actuar de Wendy Guevara pero lo respeta

Wendy ha dicho que, aunque se refieran a ella como hombre no tiene problema. ¿Qué opina de eso? “Eso es lo que yo no entiendo. Qué bueno que exista gente como Wendy ¡padrísimo! Pero no todas las mujeres trans nos hablamos en masculino o hablamos de nuestros genit.... Eso que quede claro”.

“Lo que pasa es que vivimos unos tiempos en que el supuesto análisis es un prejuicio y ¿por qué le aplauden que se hable de hombre? Está reconociendo que es hombre. Está mal, no somos güe....s. Yo soy trans”.

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

Bogue cuestiona si Wendy Guevara representa la lucha de las personas trans

“Avanzamos 50, pero con lo que ella dice nos regresamos como 40. Es una falta de respeto hacia su persona. ¿Qué quieres para ti? Quieres que tus sobrinos te digan: ‘Tía, tú hiciste esto...’ O que digan: ‘Tía, qué chida eres, ¡que bárbara! Pensábamos que eras una pelafustana y te puliste’. Yo soy el segundo caso (risas)”. La Bogue

La influencer se coronó como el primer lugar con 18 millones de votos. / Televisa

Ve: Irina Baeva se defiende de las críticas de Niurka y de todos los que dicen que no baila

A Alejandra la veremos en el musical Priscilla, reina del desierto

También nos habló de lo feliz que está en Priscilla, reina del desierto: “Estoy en el momento exacto para dar vida a ‘Bernadette’, que es una Diva de la tercera edad que vive con alegría, pese a que nade contracorriente. Estoy por llegar a la tercera edad y es todo un reto. Mi personaje y yo somos muy afines porque las dos somos mujeres trans. Ella está en los 60 y yo tengo 59”.

“A mí me tocó vivir la transfobia muy fuerte. Pero no me voy a soltar ahorita 40 horas a decirte mi sufrimiento. Al contrario, poder estar sentada aquí quiere decir que he hecho bien las cosas”.

“A la resiliencia la veo como disciplina de vida. La vigencia y la fecha de caducidad te la pones tú. Claro que ha sido doloroso. Pero tienes que dejarlo pasar para avanzar”, finalizó.

EL IMPACTO Y LEGADO DE ALEJANDRA BOGUE

Estudió Diseño de modas y teatro y es bailarina de ballet.



En los 80 empezó a trabajar en espectáculos de transformismo, haciendo imitaciones de Madonna y Cyndi Lauper, entre otras. Desde entonces decidió hacer su transición como mujer trasngenero.



En 2002 se integró al programa cómico de crítica social Desde Gayola, creado por Horacio Villalobos. Fue la primera mujer trans en presentarse abiertamente en la televisión mexicana.



También participó en Guau (2006) , Mujer, casos de la vida real, su espectáculo de cabaret No soy Madonna, pero soy la Bogue y Qué show con Alejandra Bogue.



, su espectáculo de cabaret y con Alejandra Bogue. Está en la nueva temporada de Está libre, por Las estrellas, y en Tengo que morir todas las noches por Prime video.

Para más historias como esta, busca la versión física o digital de tu revista TVNotas ¡No te lo pierdas!

Lee: Coque Muñiz pospone concierto en el Lunario del Auditorio Nacional por problemas de salud