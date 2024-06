Irina Baeva se defiende de las críticas de Niurka y de todos los que dicen que no baila

Hace unos días se llevó a cabo el estreno de ‘Aventurera’, una emblemática obra del teatro mexicano que Juan Osorio quiso traer de vuelta, ahora con Irina Baeva como protagonista.

Los videos que surgieron crearon polémica alrededor del desempeño de la actriz rusa. Algunos internautas opinaron que le hacía falta “sabor latino” a sus movimientos, mientras que Niurka, Lyn May y otras vedettes se fueron en contra de la protagonista, dejándole saber que no les gustó nada su participación.

Recordemos que algunas ‘Aventureras’ que quedaron en la mente y el corazón del público como unas de las mejores fueron Edith González, Niurka y Susana González.

Irina Baeva responde a las críticas por su participación en ‘Aventurera’

Después de la ola de críticas a su debut en ‘Aventurera’, Irina dijo: “La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva porque eso nos hace ser mejores y creo que ahí estamos siempre para escucharle y para corregir cositas y para trabajar más, para dar lo mejor de nosotros”.

Sin embargo, para Irina lo negativo que pueda recibir, no cabe en su vida: “Los comentarios negativos, seguramente es gente que ni siquiera ha visto la obra, entonces los invito a que nos acompañen a que lo disfruten porque la verdad es que son momentos bien bonitos”.

Especialmente a Niurka le mandó un mensaje: “Nada, todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto. La verdad es que hay cosas que a ti te pueden encantar y a mi no gustarme, entonces no tiene absolutamente nada de malo como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros”.

Por último comentó que no hay que comparar a las ‘Aventureras’ pasadas y se refirió a las críticas puntuales a su baile: “Está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal. Nuestra ‘Aventurera’ es diferente, es el libreto original, tampoco hay que compararla con las ‘Aventureras’ pasadas, no tenemos porqué parecernos a esas puestas y en cuanto al baile, pues yo soy actriz, creo que estaría bien también que vean el trabajo actoral que se hace”, dijo.

La crítica de Niurka a Irina Baeva en ‘Aventurera’

Niurka comentó en un video en redes sociales su opinión acerca de la nueva puesta en escena: “¿Cómo es posible -aún dándoles el derecho a la duda- que no miren atrás? Tantas opiniones, tantas Aventureras buenas, regulares o pésimas. ¿Qué esperan? ¿La caridad de la gente? ¿Que la gente empatice diciendo: ‘Pobrecita, démosle una oportunidad’?”.

Niurka consideró que dejaron sola a Irina y la expusieron. Además, aseguró que el coreógrafo lo hizo muy mal y que la puesta en escena no se asemeja a lo que hizo por muchos años Carmen Salinas.

“¿Quién c@r4j0s es el coreógrafo de esa ma...da? Yo ni iría a decirle nada a Irina. Iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!... La dejaron sola en el centro, si saben que no baila”, comentó.

Niurka arremetió contra Irina Baeva / Instagram: @niurka.oficial

Y continuó con algunas correcciones para la actriz: “A ver, niña: Estira los brazos. No mires al piso. Sonríele a la gente. Báilale a la gente… Eso es un coreógrafo. ¿Qué cara.., hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines?”.

“La pionera en la obra de teatro, Edith González, bailaba. No cantaban. No es necesario. Solo hay que dar un buen espectáculo. Con bailar era suficiente. ¿Pero intentar cantar y en ruso? Mi3r... ¿le vas a poner a la gente traductor, o quieres presumir que es bilingüe?”, agregó.

“No lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette, no. Entonces me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”, dijo a su estilo.

Por último, Niurka se fue en contra de su ex, Juan Osorio, el productor de la obra: “Es labor del productor entender que no... no, Juan, no eres el rey Midas, lo que tocas no lo haces oro. El talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la podrán subestimar”.

Al momento, Niurka no ha reaccionado a las recientes declaraciones de Irina. ¿Lo hará?