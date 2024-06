Niurka critica fuertemente el debut de Irina Baeva en ‘Aventurera’: “¿Bailas?”

El pasado jueves 20 de junio se estrenó la nueva versión de la obra ‘Aventurera’. En esta ocasión con Irina Baeva como la protagonista, quien le da vida a Elena Tejero, y con Juan Osorio como productor, rol que durante muchos años realizó la fallecida actriz Carmen Salinas.

Ahora fue Niurka, quien hace varios años protagonizó la obra, quien lanzó fuertes comentarios en contra de Irina Baeva y su desempeño como ‘Aventurera’. No pudo dejar de mencionar a su ex Juan Osorio, en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Recordemos que en 2003 Niurka debutó como ‘Aventurera’, lo que la catapultó a la fama. Cabe mencionar que otras famosas como Edith González, Patricia Navidad, Adriana Fonseca, Itatí Cantoral, Lorena Rojas, Maribel Guardia, Ninel Conde y Susana González también fueron ‘Aventureras’.

Niurka no se guardó nada respecto a la actuación de Irina Baeva en ‘Aventurera’

La vedette compartió un video en sus redes en el cual dio su opinión sobre la nueva versión de la obra de teatro ‘Aventurera’, y se pronunció sobre la calidad técnica de la participación de Baeva, así como del trabajo del coreógrafo y la dirección.

“¿Cómo es posible -aún dándoles el derecho a la duda- que no miren atrás? Tantas opiniones, tantas Aventureras buenas, regulares o pésimas. ¿Qué esperan? ¿La caridad de la gente? ¿Que la gente empatice diciendo: ‘Pobrecita, démosle una oportunidad’?”. Niurka

Niurka consideró que dejaron sola a Irina y la expusieron. Además, aseguró que el coreógrafo lo hizo muy mal y que la puesta en escena no se asemeja a lo que hizo muchos años Carmen Salinas.

Niurka “¿Quién carajos es el coreógrafo de esa ma...da? Yo ni iría a decirle nada a Irina. Iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!... La dejaron sola en el centro, si saben que no baila”.

Agregó: “A ver, niña: Estira los brazos. No mires al piso. Sonríele a la gente. Báilale a la gente… Eso es un coreógrafo. ¿Qué cara.., hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines?”.

Niurka también recordó a otras ‘Aventureras': “La pionera en la obra de teatro, Edith González, bailaba. No cantaban. No es necesario. Solo hay que dar un buen espectáculo. Con bailar era suficiente. ¿Pero intentar cantar y en ruso? Mier... ¿le vas a poner a la gente traductor, o quieres presumir que es bilingüe?”.

Niurka arremete contra su expareja Juan Osorio

La actriz también arremetió contra Juan Osorio, quien es el productor de la obra de teatro, por la selección de Irina como ‘Aventurera’.

“Es labor del productor entender que no... no, Juan, no eres el rey Midas, lo que tocas no lo haces oro. El talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la podrán subestimar”. Niurka

Finalmente, Niurka le mandó un mensaje a Irina Baeva: “No lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette, no. Entonces me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”.

Hasta el momento, ni Irina Baeva ni Juan Osorio han reaccionado a las palabras de Niurka.

