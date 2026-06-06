Galilea Montijo sufre la misma enfermedad incurable que tiene Wendy Guevara, ¡la conductora se confiesa!

Ahora que Galilea Montijo se prepara para regresar a La casa de los famosos México y debutar en “Solo la más 2", volvieron a salir a la luz las declaraciones que dio años atrás sobre la enfermedad que desarrolló tras la pandemia. ¡Hace poco Wendy Guevara confesó que tiene esa misma enfermedad! ¿Qué tienen las famosas? ¡Te contamos!

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Galilea Montijo habló sobre el padecimiento que tiene desde hace cinco años. / Redes sociales

¿Cuándo fue detectada la enfermedad de Galilea Montijo?

Fue hace algunos años, tras la pandemia, cuando Galilea Montijo se sinceró con sus seguidores luego de ausentarse algunos días del matutino Hoy. De acuerdo con la presentadora, su cardiólogo le recomendó descansar, pues tras las secuelas del Covid ¡fue diagnosticada como hipertensa!

“Sí, ya me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón, pues estoy con medicamento; la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión; antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control”, confesó en un encuentro con la prensa.

Desde entonces, la también actriz no ha vuelto a tocar el tema, pero se mantiene constantemente activa. Actualmente, disfruta de su relación con el modelo Isaac Moreno y alista nuevos proyectos.

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Galilea Montijo se alista para La casa de los famosos México. / Mezcalent

¿Qué significa que una persona sea hipertensa?

Después de que Galilea Montijo sorprendiera con arreglo estético que generó críticas, revivió el padecimiento del que se sinceró anteriormente. De acuerdo con la también actriz, es una persona hipertensa, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Organizaciones de salud consideran que se trata de una enfermedad silenciosa porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas, lo que aumenta el riesgo de sufrir infarto, accidente cerebrovascular y daño renal.

Algunos de los síntomas que se presentan en casos avanzados son: dolor de cabeza intenso, visión borrosa, dificultad para respirar, mareos, palpitaciones y sangrado nasal.

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Galilea Montijo sobre su padecimiento. / Redes sociales

Galilea Montijo: Noticias recientes y proyectos en la actualidad

Debido a que el padecimiento de Galilea Montijo no ha vuelto a ser un tema de conversación, se sabe que próximamente ¡volverá a encabezar las galas de La casa de los famosos México! Además, de ser una de las conductoras favoritas del programa ‘Hoy’.

Recientemente, Pablo Chagra reveló nuevas pistas del reality, y confirmó que la conductora estará al frente del proyecto como en las ediciones pasadas. Además, conducirá La más draga: ‘Solo la más 2' apartir del 16 de junio de 2026.

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