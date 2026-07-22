¿Galilea Montijo traiciona a Danna Vázquez? Aseguran que se fue con la ex de la mánager; ella responde

Durante la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo puso un alto a las críticas contra su físico, pero sorprendió al confirmar que había terminado su relación laboral con Danna Vázquez; aunque no quiso ahondar en el tema, el periodista Gabo Cuevas reveló los supuestos detalles. ¿La traicionó? ¡Aquí te contamos!

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Galilea Montijo termina su relación con Danna Vázquez. / Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su relación con Danna Vázquez?

Luego de que en 2025 Galilea Montijo le dijera adiós a su mánager tras el escándalo en el que se señaló que Danna Vázquez le había pasado la lista de famosos que estaban en ¿Quién es la máscara?, la controversia ha vuelto a encenderse.

Al terminar la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026, la presentadora de Hoy fue cuestionada por la prensa sobre su relación laboral con Danna Vázquez. Montijo explicó: “Se separó la agencia y unas partes se fueron con una y otras partes nos fuimos con otras. La quiero mucho, la adoro y ella lo sabe”.

Horas después de su declaración, Gabo Cuevas explicó en su canal de YouTube que, aunque Galilea Montijo rompió su relación con Danna en 2025 tras el escándalo en TelevisaUnivision, siguieron trabajando juntas fuera de la televisora hasta una supuesta traición.

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Galilea Montijo habló del fin de su relación laboral con prensa Danna. / Mezcalent

¿Galilea Montijo traicionó a prensa Danna? Aseguran que se fue con la ex de la mánager

De acuerdo con Gabo Cuevas, aunque la relación entre Galilea Montijo y prensa Danna parecía ir bien, hace unas semanas la conductora de Hoy decidió romper relaciones para trabajar con la expareja de la publirrelacionista, Alejandra Covarrubias, quien habría cometido fraude.

“Danna tuvo una relación amorosa con Alejandra Covarrubias, pero se pelea con ella porque descubre que, al parecer, supuestamente, le estaba haciendo fraudes millonarios”. Gabo Cuevas

Asimismo, detalló que presuntamente le habría robado coches y propiedades que Danna construyó a lo largo de su carrera, todo con ayuda del entonces contador que trabajaba en la agencia. Según Cuevas, después de que Danna se dio cuenta de la fuga, descubrió que su expareja y la hermana de ella presuntamente le habían estado robando.

“Cuando Danna la confronta, la otra le dice: ‘Ya no quiero estar contigo, me voy de aquí’. En esa mente maquiavélica, ella ya estaba buscando a los talentos de Danna porque su estrategia era clara, era clara”. Gabo Cuevas

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¿Por qué Galilea Montijo aceptó dejar a Danna Vázquez y cuál fue la respuesta de la mánager?

Además de hablar del fraude millonario del que habría sido víctima prensa Danna, Gabo Cuevas contó que aparentemente Galilea Montijo presuntamente fue convencida por Alejandra Covarrubias de trabajar con ella, al igual que otros talentos que estaban con la manager.

“Galilea Montijo cayó en las garras de la mujer que está traicionando a su exmánager, la mujer que le robó datos de sus contactos, talentos”, aseguró Cuevas.

Hasta ahora, las involucradas no se han pronunciado directamente, pero una reciente historia de Danna llamó la atención.

“El Judas moderno no llora ni se arrepiente; se hace la víctima. Hiere, traiciona y luego se presenta como la parte perjudicada. Y lo peor, intenta convencer al mundo de que tú eres el villano en la historia que él mismo escribió con sus mentiras”, se lee en la imagen difundida por prensa Danna.

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