¿Galilea Montijo decidió dejar Hoy? Este fue el ultimátum que dio al matutino, ¡por un hombre!

Después de que Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, fueron captados en la playa, la presentadora de Hoy sorprendió al compartir en el programa Netas divinas el incómodo momento que vivió en el matutino cuando tuvo que trabajar con un exnovio. ¿Estuvo a punto de renunciar?

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Galilea Montijo se sincera sobre una de sus exparejas. / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el ex con el que tuvo que trabajar en Hoy?

Además de Natalia Téllez, quien anteriormente confesó haber sido suplantada por la IA, Galilea Montijo fue otra de las conductoras de Netas divinas que sorprendió a sus seguidores al recordar cuando trabajó junto a su ex en el programa Hoy.

De acuerdo con la protagonista de “La verdad oculta”, todo parecía ir bien hasta que su pareja comenzó a hablar de más sobre ella, lo que ocasionó que la presentadora pusiera un ultimátum en la producción, lo que evitó que coincidieran en el programa.

“En el programa Hoy anduve con un colaborador. Afectó mi trabajo hasta que habló, o sea, terminamos más; comenzó a hablar el caballero de mí y ahí sí me puse, dije: ¿O el señor o yo? Hasta que dije: ‘La próxima semana viene el señor, yo no vengo’”, recordó Galilea Montijo.

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¿Galilea Montijo estuvo a punto de renunciar a Hoy por un ex?

Galilea Montijo, de quien se rumora tiene planes de convertirse en mamá con su actual pareja, se sinceró sobre su estancia en Hoy junto a su ex, y aunque confesó que tuvo que poner un ultimátum en la producción, no habló sobre una renuncia.

Pese a la distancia que se marcó con el colaborador del matutino, Montijo siguió en el programa y, hasta el día de hoy es una de las figuras más representativas del matutino, junto a personalidades como Raúl Araiza, Paul Stanley y Tania Rincón.

De acuerdo con usuarios de redes, el ex del que habla Galilea Montijo es el doctor Jorge Krasovsky, con quien sostuvo un romance de dos años que incluso estuvo a punto de llegar al altar; sin embargo, tras el ultimátum de la actriz, el cirujano plástico dejó de ser colaborador.

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Galilea Montijo siguió en Hoy pese a su ex. / Redes sociales

¿Quiénes son los exnovios de Galilea Montijo?

Roger Torres: A principios de la década de 2000, tuvo un noviazgo de casi 2 años con el empresario venezolano. Fue una relación que tuvo compromiso, pero terminó cuando ya estaban por casarse.

Cuauhtémoc Blanco: El entonces jugador del América le pidió matrimonio en vivo durante la final de Big Brother VIP, en la que resultó ganadora, pero el romance llegó a su fin en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Gilberto Sobrero: Su noviazgo ocurrió en 2007, luego de que Galilea Montijo lo conociera en Miami, donde trabajaba como obrero de la construcción.

Dr. Jorge Krasovsky: El cirujano plástico con el que trabajó en Hoy, pero su historia terminó en 2011 sin estar en los mejores términos.

Fernando Reina Iglesias: Contrajeron matrimonio en agosto de 2011, en Acapulco; juntos tuvieron un hijo, pero después de más de 11 años de casados, anunciaron su separación y divorcio.

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