¿Natalia Téllez fue suplantada con IA? La actriz descubrió una página para adultos con su rostro

Natalia Téllez se ha convertido en una de las conductoras más queridas de Netas divinas por sus constantes revelaciones sobre lo que ha ocurrido en su vida. Anteriormente, la actriz de “Las azules” sorprendió al hablar del trastorno que padece y descubrió por Juanpa Zurita; ahora, compartió el momento en que fue víctima de la Inteligencia Artificial.

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Natalia Téllez fue víctima de la IA. / IG: @natalia_tellez

¿Cómo descubrió Natalia Téllez que había sido víctima de la IA?

En una plática junto a Daniela Magún, Sofía Rivera Torres y Galilea Montijo, Natalia Téllez compartió que en una ocasión descubrió que una página de Facebook estaba usando su identidad para difundir contenido exclusivo.

Pese a que la expresentadora del programa Hoy no procedió legalmente, aseguró que tuvo que recolectar una serie de papeles para demostrar que era Natalia Téllez, situación que describe como “horrible”, pues aunque solo usaban su identidad en la foto principal, considera que pudo ser más grave.

“Yo tengo una historia horrible que además la tuvimos con la agencia. No llegó a acción legal, pero sí tuvimos que llevar un montón de papeles porque había una página de Facebook, Natalia Téllez, con mi cara; el contenido no era con mi cara, pero había un montón de contenido (para adultos)”. Natalia Téllez

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La identidad de Natalia Téllez fue suplantada en Facebook. / IG: @natalia_tellez

¿Por qué Natalia Téllez ve un riesgo en la Inteligencia Artificial?

Además de Natalia Téllez, Galilea Montijo, quien se rumora está en planes de convertirse en mamá, recordó que antes de la llegada de la IA ella fue víctima de algo parecido, por lo que tuvo que viajar hasta Nueva York para aclarar lo ocurrido.

Por su parte, la actriz de “Veinteañera, divorciada y fantástica” reflexionó sobre los riesgos, pues al momento en que las personas buscaban su nombre con la palabra Facebook, se arrogaba todo ese tipo de contenido.

“Cuando tú buscabas en Facebook, aparecía un montón de (contenido para adultos). Tuvimos que meter información mía, identificaciones. No puedes estar anunciando un sitio de Facebook con (ese) contenido, con mi cara”, cuestionó la actriz y presentadora.

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@canalunicable Natalia Téllez recuerda la vez que suplantaron su identidad y generaron contenido con Inteligencia Artificial. NetasDivinas, los miércoles a las 9:30 p. m. por #Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable

¿Quién es Natalia Téllez, conductora de Netas divinas?

Natalia Téllez es actriz y conductora ; actualmente es parte del programa Netas divinas, pero pronto tendrá que salir de México para conducir Operación triunfo.

; actualmente es parte del programa Netas divinas, pero pronto tendrá que salir de México para conducir Debutó en el entretenimiento en la telenovela Rebelde ; después siguió con apariciones en el programa La rosa de Guadalupe .

; después siguió con apariciones en el programa . Su salto a la fama llegó hasta que se incorporó al reality show New Generation de Telehit, donde resultó ganadora y tuvo la oportunidad de tener su propio programa en el canal.

de Telehit, donde resultó ganadora y tuvo la oportunidad de tener su propio programa en el canal. También ha recibido varios aplausos por su trabajo como actriz en películas como Veinteañera, soltera y fantástica, Después de ti y la serie Las Azules.

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