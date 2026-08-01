Natalia Téllez vs. Sofía Niño de Rivera: protagonizan fuerte debate en Netas Divinas "¡Me dejas terminar!”

Luego de que Aislinn Derbez encaró a una de las conductoras de Netas Divinas por pregunta incómoda sobre Mauricio Ochmann, tocó el turno de Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera de protagonizar un tenso momento en el programa que ¿marcó la fractura del equipo? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Netas Divinas / Redes sociales

¿Cómo inició el debate entre Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera en Netas Divinas?

Durante la reciente emisión del programa Netas Divinas, Natalia Téllez compartió que en una ocasión reciente su hija se quedó esperando en el baño a ‘su príncipe’, situación que le generó cierto conflicto.

“Mi hija ama la estética de las princesas. Entonces se pone su vestido de las princesas y la encuentro en el baño. Le digo: ‘Mi amor, ¿qué estás haciendo?’, y me contesta: ‘Esperando al príncipe. Le dije: ‘Mi amor, tiene 4 años, por favor, no esperes al príncipe, tú ponte a hacer lo que quieras hacer’”. Natalia Téllez

Al escuchar la anécdota, Sofía Niño de Rivera no pudo evitar presentar su punto y señalar que su compañera puede estar “educando” a su hija menor desde la herida, comentario que pareció causar molestia en Téllez, ya que no la dejó terminar su prespectiva.

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Natalia Téllez causa controversia en Netas Divinas. / Instagram: @natalia_tellez

¿Qué respondió Natalia Téllez al comentario de Sofía Niño de Rivera?

Ante la respuesta de Sofía Niño de Rivera, Téllez le pidió que la dejara terminar de explicar su punto y aseguró que ella nunca se refirió a un hombre, sino a varias cosas por las que su hija puede llegar a esperar en la vida.

“Me dejas terminar la historia. ¿Puedo terminar la historia? Cuando le dije lo de ‘no esperes al príncipe’, fue en el sentido de que, lo que sea que vayas a hacer, no esperes. Además, no solo tiene que ver con el príncipe; no me importa quién sea tu príncipe”. Natalia Téllez

De acuerdo con la excolaborada de Hoy, no está de acuerdo con la idea de esperar por la “felicidad”. Debido a que su hija es menor de edad, aclaró que sabe que no podrá entender completamente el punto al que se refiere, pero espera que conforme vaya creciendo pueda comprender.

“Me dejas terminar la historia. ¿Puedo terminar la historia? Cuando le dije lo de ‘no esperes al príncipe’, fue en el sentido de que, lo que sea que vayas a hacer, no esperes. Además, no solo tiene que ver con el príncipe; no me importa quién sea tu príncipe”. Natalia Téllez

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Sofía Niño de Rivera debate con Natalia Téllez. / Redes sociales

¿Sofía Niño de Rivera se molestó con Natalia Téllez en Netas Divinas?

Después de que Sofía Niño de Rivera dejó que Natalia Téllez explicara su punto, solo comentó que por la edad de la menor consideraba que era un poco difícil de entender su concepto e incluso bromeó al respecto, pero no se mostró enojada ante las cámaras.

Sin embargo, su opinión en el tema fue apoyada por varias seguidoras en redes, quienes aplaudieron la crianza de la conductora y comediante. “Sofía lo entendió todo”, “Sofía la aterriza padrísimo” y “Sofía tiene toda la boca de razón” son algunas de las reacciones en redes.

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