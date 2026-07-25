¿Consuelo Duval traicionó a las antiguas Netas Divinas? Ella se confesó: “Me sentí traidora” ¿Qué pasó?

Durante su estancia en Netas divinas, Consuelo Duval se ha sincerado sobre temas personales y profesionales, pero uno de los temas que más ha causado revuelo entre los seguidores del programa es la despedida que la presentadora tuvo de sus excompañeras. ¿Siente que las traicionó?

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Netas Divinas actuales. / Redes sociales

¿Cómo fue la despedida de Consuelo Duval y sus excompañeras de Netas divinas?

De acuerdo con Consuelo Duval, quien recientemente reveló la condición que la paraliza, su despido de una de las temporadas anteriores de Netas divinas ocurrió repentinamente. Recuerda que un día llegó al foro junto al resto de sus compañeras y les informaron que sería el último programa que grabarían juntas.

Pese a la despedida, la actriz de ‘La familia P. Luche’ compartió que en el fondo siempre creyó que volverían a llamarlas a todas para el proyecto, pero cuando se percató de que solo estaban interesados en su participación, sintió que traicionaba a sus amigas. ¿Se enojaron?

“Yo siempre tuve la certeza de que íbamos a retomar, de que nada más era poquito. Entonces un día Yolanda me dijo: ‘A ver ya, pend***, ya no vas a volver nunca’”, contó Duval tras asegurar que siempre sintió que iba a regresar.

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Consuelo Duval se sincera en Netas divinas. / Netas divinas

¿Por qué Consuelo Duval sintió que traicionó a las Netas divinas?

Tras confesar lo ocurrido en su salida de ‘Netas divinas’, Consuelo Duval confesó que se sintió ‘traidora’ cuando la llamaron nuevamente para formar parte del elenco, pero con un grupo de compañeras completamente diferentes.

“Venía de ‘Netas’, de las ‘Netas’ anteriores. Fue un trabajo de ‘estoy siendo traidora’”, contó la actriz y presentadora, y agregó: “Fue un tema de que me sentí traidora, como de: ‘No, si ellas se fueron, tú también’”.

Pese a las ideas que tuvo de traición, se dio la oportunidad de regresar y trabajar con nuevas compañeras; además, dejó entrever que el elenco le llamó la atención desde el primer momento, razón por la que aceptó el proyecto.

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¿Quiénes son las actuales conductoras de Netas divinas?

A lo largo de su historia en la televisión, Netas divinas ha contado con la participación de diversas personalidades femeninas, entre las que destacan nombres como: Gloria Calzada, Isabel Lascurain, Luz María Zetina, Yolanda Andrade, Alessandra Rosaldo, Sherlyn, Susana Zabaleta, Martha Figueroa y Jacqueline Bracamontes.

Actualmente, el elenco del programa está conformado por: Consuelo Duval, quien permanece desde 2007, Natalia Téllez, Daniela Magún, Galilea Montijo y Sofía Niño de Rivera, quien llegó en sustitución de Paola Rojas.

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