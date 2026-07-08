Yolanda Andrade sufre fuerte recaída de salud y publica video desgarrador: “Mi cabeza está sufriendo” VIDEO

La salud de Yolanda Andrade vuelve a preocupar a sus seguidores, pues la mañana de este miércoles 8 de julio publicó un video en el que se ve afectada de salud, en algo que parece una recaída. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Yolanda Andrade sufre recaída de salud? / Redes sociales

¿Por qué la salud de Yolanda Andrade volvió a publicar a sus seguidores?

Desde la cama y con evidente malestar, Yolanda Andrade explicó que el dolor físico se ha intensificado en las últimas horas y que, además, comenzó a experimentar molestias en el ojo.

Aunque reconoció que no está pasando por su mejor momento, aseguró que confía en que la situación mejore en las próximas horas:

Aquí estoy hermana, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor; lo peor es que ahora es el otro ojo, muy cab**n. Mi cabeza está sufriendo mucho dolor. Yolanda Andrade

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que mencionó que el ojo que hasta ahora permanecía sano también comenzó a presentar problemas.

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Yolanda Andrade comparte video llorando / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud tras el video publicado en redes sociales?

Además del malestar ocular, Yolanda Andrade detalló que experimenta un fuerte dolor de cabeza, molestias en las costillas y un dolor generalizado en prácticamente todo el cuerpo:

Mi cabeza, mis costilla, toda la carrocería; así es hermana querida, te mando besos. Yolanda Andrade

Varios colegas del medio comentaron el post, esperando y orando por la salud de la conductora mexicana, quien ha estado sufriendo diferentes síntomas derivados de las enfermedades que padece:



Ivonne Montero: “ Jesucristo mi oración se une a la de muchas para declarar con tu presencia y gracia que la salud vuelva a reinar en el cuerpo de nuestra querida Yolanda ”,

”, Montserrat Oliver: Emojis de corazón,

Viviana Martínez: “ Acá hay un ejército de oración ”.

Así como ellos, miles de internautas han escrito palabras de aliento a Yolanda, esperando que este episodio de salud pase de manera rápida.

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¿Cuáles son las enfermedades de Yolanda Andrade?

En los últimos años, la salud de Yolanda Andrade ha estado marcada por diversos diagnósticos que han complicado su calidad de vida. Entre ellos se encuentra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el sistema nervioso y provoca deterioro en las funciones musculares.

Sin embargo, la ELA no ha sido el único reto médico para la conductora. También ha enfrentado un aneurisma cerebral y problemas relacionados con la neuralgia del trigémino, condiciones que incluso la llevaron a permanecer hospitalizada en distintas ocasiones.

Ahora, con esta nueva actualización sobre su estado de salud, Yolanda Andrade vuelve a enfrentar un momento complicado, pues en diciembre del 2025 fue hospitalizada de emergencia.

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