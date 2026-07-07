Roxana Castellanos habla del beso de Yolanda Andrade con Julio César Chávez y sorprende con su reacción

Roxana Castellanos salió a defender el emotivo momento que su amiga Yolanda Andrade vivió con el exboxeador Julio César Chávez cuando se dieron un beso. Además, la exconductora de ‘Otro rollo’ habló sobre el estado de salud de la famosa. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Roxana Castellanos reacciona al video donde Yolanda Andrade se besa con Julio César Chávez / Instagram: @larox7 @yolandaamor

LEE: Yolanda Andrade: Roxana Castellanos revela estado de salud de la conductora de Montse & Joe

¿Qué pasó entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez en su reencuentro de 2026?

En mayo de este año, Yolanda Andrade compartió un video de su reencuentro con Julio César Chávez, semanas después de hablar públicamente sobre su estado de salud. En video quedó capturado un emotivo beso entre ambos.

El video también generó conmoción porque aparece Montserrat Oliver, con quien conduce el programa “Montse & Joe”. Durante la grabación, ambas conductoras también posaron para una fotografía con el exboxeador.

Yolanda Andrade comparte emotivo beso con Julio César Chávez. / Mezcalent, IG: @yolandaamor

Sobre el reencuentro con Julio César Chávez, Yolanda Andrade escribió:

“Ayer fue un día inolvidable. Gracias a todos los corazones que lo hicieron posible. Con amor siempre”. Yolanda Andrade

Andrade y el exboxeador llevan años conociéndose. Su amistad se remonta a cuando compartían adicciones. Ambos se brindaron compañía en una época difícil y cuando superaron sus vicios, su relación permaneció sin cambios.

La conductora contó a Isabela Lascurain, que compartía una tristeza con Julio César Chávez y la compañía del otro brindaba la única alegría.

Descubre: ¿Yolanda Andrade tiene una costilla rota? Mayte Lascurain hace preocupante revelación sobre su estado de salud

¿Qué dijo Roxana Castellanos sobre el beso entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez?

Roxana Castellanos, amiga de Yolanda Andrade desde hace décadas, salió a defender el emotivo beso que la conductora vivió hace unos meses.

Mediante un encuentro con las cámaras de ‘Venga la alegría’, la conductora fue cuestionada sobre el beso entre Yolanda y Julio César. Esto fue lo que dijo:

Es un beso, yo me he besado con muchos amigos y no pasa nada. Yo no juzgo las muestras de amor. Roxana Castellanos

También se le preguntó si ha visto a su amiga recientemente ante las especulaciones de una recaída de salud. “La veo mucho con su familia y ahí va recuperándose a base de mucho amor”, contó al programa.

Descubre: Yolanda Andrade revela la otra dolorosa enfermedad que padece: Esta es la verdad detrás de su salud

¿Qué enfermedades padece Yolanda Andrade?

La actriz y presentadora tiene un historial de enfermedades que se remonta a 2023. Primero, sufrió un aneurisma cerebral que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Desde entonces, Yolanda ha presentado síntomas como dificultad para hablar, sensibilidad a la luz, problemas de movilidad y episodios de parálisis facial.

Yolanda Andrade sufre de neuralgia del trigémino / Facebook: Yolanda Andrade

En los últimos tres años, ha sido hospitalizada tanto en México como fuera del país. En diciembre de 2025, reveló que padece esclerosis lateral amiotrófica y en mayo de 2026 anunció un nuevo diagnóstico.

La conductora reveló que también padece neuralgia del trigémino, un trastorno crónico que provoca dolores repentinos, severos y punzantes en la cara. Las declaraciones de Roxana Castellanos llegan días después de una nueva aparición pública de Yolanda Andrade, quien continúa compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud mientras recibe muestras de apoyo de sus amigos y seguidores.