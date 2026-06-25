Julio César Chávez llama “loca” a su hija Nicole; ¿se molesta por ventilar supuesto distanciamiento familiar?

Semanas después de que Omar ‘N’ fue puesto en libertad tras ser detenido en Culiacán, Julio César Chávez fue abordado por la prensa en su llegada al aeropuerto, donde habló sobre las recientes declaraciones de su hija Nicole Chávez.

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Nicole Chávez hablo sin filtros de su familia. / IG: @nicolechavez98 / Redes sociales

¿Por qué fue detenido Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez?

Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Culiacán y trasladado al penal de Aguaruto la mañana del 20 de mayo de 2026. Rápidamente, la noticia acaparó la atención de las redes, donde surgieron versiones que apuntaban a un presunto caso de violencia familiar y lesiones.

Sin embargo, también se especuló que el boxeador tenía un proceso pendiente al no presentarse frente al juez en una audiencia previa, lo que habría complicado su situación legal. En medio de las especulaciones, se informó que Omar ‘N’ había sido puesto en libertad el 21 de mayo.

De acuerdo con reportes de seguridad de Sinaloa, un juez concedió una suspensión condicional del proceso, por el delito de violencia familiar, lo que significa que no quedó libre de acusaciones, pero puede continuar su proceso bajo algunas condiciones.

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Julio César Chávez se sinceró tras la liberación de su hijo Omar ‘N’. / Redes sociales

¿Qué dijo Nicole Chávez sobre la detención de su hermano Omar ‘N’?

Luego de que Julio César Chávez aseguró que el caso de su hijo Omar ya estaba cerrado, Nicole Chávez fue cuestionada al respecto. En un encuentro con los micrófonos de Al punto noticias, la conductora de Venga la alegría reveló que está distanciada de su hermano.

“Yo con mi hermano Omar, tiene más de seis años que no tenemos relación, no tengo su teléfono, no lo tengo en redes sociales”. Nicole Chávez

Sin embargo, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy aseguró estar al pendiente de su papá y los problemas familiares, pero dijo desconocer el tema de Omar ‘N’, ya que en ese entonces se encontraba fuera de la Ciudad de México y prefiere enfocarse en su vida personal. “Lo de mi hermano es de mi hermano y lo mío es mío”, concluyó.

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La hija de Julio César Chávez asegura que no tiene relación con su hermano Omar. / Instagram

¿Cómo reaccionó Julio César Chávez al supuesto distanciamiento familiar?

Pese a que el hijo de Julio César Chávez ya salió de prisión e incluso compartió un misterioso mensaje, siguen las incógnitas sobre la relación familiar, más tras las declaraciones de Nicky Chávez. En un reciente encuentro con la prensa, el exboxeador mexicano negó que sus hijos estén distanciados; incluso llamó loca a su hija.

“Está loca la cabr***. Tienen una buena relación mis hijos, todos. Los voy a juntar ahora; el 12 de julio voy a cumplir años, voy a invitar a todos. Nos vamos a pegar un pe** todos, voy a recaer”. Julio César Chávez

Además de la peculiar manera con la que frenó los rumores de un distanciamiento familiar, resaltó que tanto Omar como Julio se encuentran bien y pidió que pararan las preguntas sobre el proceso legal. “Omar está a gusto, en su casita; Julio está entrenando, Julio pelea en Puebla en septiembre. Todos están bien, gracias a Dios”, concluyó.

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