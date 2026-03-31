Nicole Chávez responde si se va de Venga la alegría fin de semana en medio de rumores ¿por irresponsable?

La conductora Nicole Chávez habló sobre los rumores que han surgido en torno a su permanencia en Venga la alegría fin de semana, ¿será que dejará el programa matutino? Aquí te contamos todos los detalles de lo que dijo.

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Nicole Chávez habla sobre su permanencia en Venga la alegría fin de Ssmana. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de la salida de Nicole Chávez de Venga la alegría fin de semana?

Los rumores sobre una posible salida de Nicole Chávez de Venga la alegría fin de semana comenzaron a circular luego de que se comenzaron a notar sus ausencias en distintas emisiones del programa. La situación llamó la atención entre la audiencia y generó cuestionamientos sobre su continuidad dentro del proyecto.

En medio de este contexto, se señaló que la productora Mónica Alcaraz presuntamente habría puesto sobre la mesa el tema de las faltas, lo que incrementó la conversación en torno a la presencia de la conductora en el espacio televisivo.

Nicole Chávez, hija del exboxeador Julio César Chávez, forma parte del equipo del programa de fin de semana, por lo que su ausencia no pasó desapercibida entre quienes siguen la transmisión. A partir de estos señalamientos, surgieron distintas versiones sobre lo que podría ocurrir con su participación en el formato.

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Nicole Chávez rompe el silencio sobre su salida de Venga la alegría fin de semana. / Redes sociales

¿Qué respondió Nicole Chávez sobre si se va de Venga la alegría fin de semana?

Nicole Chávez aclaró los rumores sobre su posible salida de Venga la alegría fin de semana, luego de que sus ausencias generaron comentarios en torno a su permanencia en el programa. Ante esta situación, la presentadora explicó cuál es su estado actual dentro del proyecto.

“No, para nada, Moni fue lo mejor, me amaba, estoy muy contenta en Venga la alegría, ellos también están muy contentos conmigo, me lo hacen saber, así como yo también les hago saber que estoy muy contenta”, comentó Chávez durante su llegada al evento de El diablo viste a la moda en la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México, en el que estuvo presente TVNotas.

En ese sentido, Nicole Chávez señaló que sus ausencias responden a otros compromisos profesionales que forman parte de su agenda, sin que esto signifique un distanciamiento del programa. También explicó que existe apoyo entre sus compañeros cuando surgen este tipo de situaciones.

“Simplemente de la nada me echan carrilla mis compañeros porque de vez en cuando falto porque tengo algunos otros compromisos en los que de repente tengo que estar, pero no estoy dejando a un lado tampoco... Me divierto mucho y cumplo. Tampoco privilegios, entre compañeros nos apoyamos, de repente hay cosas que pasan. Mi contrato todavía no acaba, yo creo que voy a estar en TV Azteca un buen de rato”. Nicole Chávez.

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¡Aclara todo! Nicole Chávez enfrenta rumores de salida de Venga la alegría fin de semana. / Redes sociales

¿Quién es Nicole Chávez?

Nicole Chávez es una conductora, actriz e influencer mexicana que ha desarrollado su carrera en televisión y plataformas digitales. Nacida el 4 de noviembre de 1998, es hija del exboxeador Julio César Chávez, aunque desde temprana edad mostró interés por disciplinas artísticas como la actuación y la danza.

Desde niña inició su formación en el ámbito artístico, comenzando a bailar a los diez años y más adelante ingresando al Centro de Educación Artística de Televisa. Su primer acercamiento a la televisión ocurrió cuando participó en el programa *Pequeños Gigantes*, donde formó parte de un equipo de baile, lo que marcó el inicio de su trayectoria frente a las cámaras.

Con el paso del tiempo, Nicole Chávez amplió su presencia en la industria del entretenimiento al participar en proyectos como la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? y en realities como La casa de los famosos 3 y Los 50. Además de su trabajo en televisión, ha desarrollado una carrera como modelo e influencer, consolidando su presencia en distintos espacios del medio.

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