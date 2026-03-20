Doctora Polo, de Caso cerrado, es operada de emergencia: ¿se quedará sin voz? Suplica oraciones: “Ayúdenme”

La doctora Ana María Polo, conocida por conducir desde hace años el programa Caso cerrado, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir que será sometida a una operación y solicitar oraciones, lo que llevó a muchos a preguntarse qué ocurrió y cuál es su estado de salud actual, te contamos todos los detalles.

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¡Última hora! Doctora Polo anuncia cirugía y así enfrenta su problema de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ana María Polo, conductora de Caso cerrado?

La doctora Ana María Polo dio a conocer en un video publicado en sus redes sociales que será sometida a una operación en las cuerdas vocales, explicó que el procedimiento está programado para hoy 20 de marzo y que la indicación médica surgió tras notar una ronquera persistente derivada del uso constante de la voz a lo largo de su trayectoria.

“Tengo un pedido que hacerles. Este 20 de marzo me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado, estoy un poco ronca, me dijo el médico que eso es muy típico de gente que como yo habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz y gritan, ustedes saben que yo lo hago. A cada uno de esos 23 millones de seguidores y amigos que tengo en este mundo les pido una oración porque sin mi voz, ¿qué voy a hacer? Ayúdenme y recen por mí para seguir gritando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndola valer en todas partes del mundo”. Doctora Polo

En el mismo video, la conductora también habló sobre su edad y el momento personal que atraviesa, luego de que algunos usuarios en redes sociales comentaron sobre su cumpleaños, que se celebrará el próximo 11 de abril. Aprovechó ese espacio para aclarar la información y compartir cómo se siente actualmente.

“Me da mucha risa que en Facebook me dicen ‘Feliz cumpleaños, doctora, 65 años’, voy a cumplir 67 este año, pero me siento bien, tengo buena energía y siempre considerando muchos proyectos bonitos que se me presentan y gozando de mi tiempo libre”, destacó Ana María Polo.

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La doctora Ana María Polo preocupa por cirugía de emergencia: qué se sabe de su salud y su operación. / Redes sociales

¿Qué dijo Ana María Polo sobre el alcance de sus redes sociales?

La doctora Ana María Polo compartió un mensaje en sus redes sociales para reflexionar sobre el alcance que ha tenido su trabajo a lo largo de los años y celebrar los 23 millones de seguidores que alcanzó en Facebook. Además, recordó el tiempo que ha dedicado a escuchar historias y abordar conflictos, señalando que su labor ha estado enfocada en promover la reflexión.

“Hoy quiero detenerme un momento para hablarles desde todo mi corazón, han sido muchos años escuchando historias, analizando conflictos, buscando justicia y tratando de aportar un granito de arena para que las personas reflexionen sobre su propia vida”, mencionó Polo.

La conductora también se refirió a la interacción constante que mantiene con sus seguidores, quienes le comparten experiencias y comentarios sobre el impacto de su programa. “A lo largo de mi trayectoria he tenido el privilegio de conocer a miles de personas, muchos de ustedes me escriben mensajes contándome sus historias, agradeciendo un consejo y diciéndome que han aprendido algo viendo el programa, cada uno de esos mensajes los valoro profundamente”, señaló.

Finalmente, destacó las muestras de reconocimiento que recibe tanto en espacios digitales como en encuentros personales durante sus viajes cuando, dijo, “alguien se me acerca con una sonrisa y me dice ‘Doctora Polo, crecí viéndola’ o ‘Gracias por todo lo que me ha enseñado’, ese cariño que ustedes me demuestran en la calle o en las redes sociales es algo que siempre llevo en mi corazón”.

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¡En shock! La doctora Ana María Polo confirma cirugía y así habló de su estado de salud actual. / Redes sociales

¿Quién es Ana María Polo?

Ana María Polo es una presentadora de televisión y abogada cubanoestadounidense, reconocida por su trayectoria en programas de resolución de conflictos transmitidos en la televisión hispana. Nacida el 11 de abril de 1959 en La Habana, inició su carrera en medios en 2001 con el programa Sala de parejas, donde intervenía como árbitro en disputas entre participantes que aceptaban someterse a su decisión.

Con el paso del tiempo, ese formato evolucionó hasta convertirse en Caso cerrado, espacio que consolidó su presencia en la pantalla a partir de 2005. En este programa, además de resolver casos, incorporó segmentos enfocados en explicar temas legales al público, ampliando el alcance del contenido más allá del entretenimiento. Las resoluciones emitidas dentro del show tienen carácter obligatorio para quienes participan, al tratarse de un proceso acordado previamente por las partes.

A lo largo de su carrera, Ana María Polo ha mantenido una presencia constante en la televisión y en distintos países, donde su programa ha sido transmitido y adaptado. Su trabajo también ha estado vinculado a proyectos especiales y emisiones relacionadas con temas sociales, así como a reconocimientos dentro de la industria televisiva, incluyendo una nominación a los Premios Daytime Emmy por su formato legal en español.

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