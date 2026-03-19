Grisel Margarita entra al quirófano por grave problema de salud: “Les encargo a mi esposo y a mi hija”, dice

Grisel Margarita, actriz de la telenovela Cómplices al rescate, recurrió a sus redes sociales para pedir oraciones en su nombre, luego de enfrentar un problema de salud que derivó en una cirugía de emergencia, ¿qué le pasó y cómo está? Te contamos los detalles.

No te pierdas: José Ángel Bichir vivió de milagro, ¡lo salvaron unos cables! Su mamá dice: “Ya despertó. La columna no tiene daño”

Grisel Margarita reveló que fue sometida de emergencia a cirugía. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Grisel Margarita?

Grisel Margarita compartió con sus seguidores que sería intervenida de emergencia debido a una complicación en su salud relacionada con la vesícula. A través de un mensaje, explicó la situación que enfrenta y el motivo por el cual los médicos determinaron que debía entrar a cirugía de manera inmediata.

“Van a intervenirme de emergencia, les pido sus oraciones para que todo salga bien”, dijo la actriz, al tiempo que detalló el diagnóstico que recibió. Según relató, el procedimiento responde a la presencia de una piedra que obstruye una zona clave del sistema biliar, lo que la colocó en una condición que requiere atención urgente.

“Me van a quitar la vesícula de emergencia porque tengo una piedra enorme tapando la salida de las vías biliares”, señaló, explicando que esta obstrucción representa un riesgo importante. En su mensaje, también precisó que existe la posibilidad de complicaciones mayores si no se actúa a tiempo, “por lo que corro con el riesgo de que se reviente o se perfore”.

La publicación generó una respuesta inmediata por parte de sus seguidores, quienes se sumaron con mensajes de apoyo.

No te pierdas: Pepillo Origel vivió pesadilla en el aire, en pleno vuelo: “Se empezó a quemar el avión”

Grisel Margarita tuvo una cirugía por problemas de salud. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Grisel Margarita?

Previo a su ingreso al quirófano, la actriz Grisel Margarita compartió un mensaje en el que dio cuenta del momento que atravesaba. “Han sido horas muy difíciles, cualquier cosa les encargo a mi esposo y a mi hija”, expresó, dejando ver la incertidumbre ante la intervención médica que enfrentaría.

Antes de la cirugía, la actriz dejó su celular a su esposo, Diego Álvarez, productor de música y teatro, quien posteriormente utilizó ese medio para informar sobre su estado de salud. A través de historias publicadas en el perfil de la actriz, explicó cómo transcurrió el procedimiento y el momento en que fue trasladada tras la operación.

“Quiero seguirles comunicando cómo está Maggie, ya me la trajeron, todo salió bien, fue un milagro que la trajéramos hoy, el doctor me dijo que todo salió bien, pero que esa vesícula estaba demasiado inflamada y a punto de tronar”, compartió. También detalló que, al salir del quirófano, la actriz presentaba dolor que fue atendido por el equipo médico. “Ella ya está mejor, cuando salió estaba bastante adolorida a pesar de la anestesia, le dieron más analgésico y hasta que controló más el dolor pudo quedarse dormida”.

Más adelante, reiteró que la intervención se realizó a tiempo y que el proceso inmediato ya quedó atrás. “Está bien. Fue un milagro operarla hoy mismo, un día más y no la libra, mi guerrera aguantó hasta el final, ya pasó lo difícil, queda recuperarse”, señaló en la actualización. En el mismo mensaje, agradeció las muestras de apoyo y apuntó que, al tratarse de una cirugía no tan invasiva, la recuperación permitirá que retome sus actividades.

No te pierdas: Mamá de José Ángel Bichir rompe el silencio, ¿habría discutido con su hijo? Aclara los rumores, ¿lo aventaron?

Grisel Margarita fue sometida a cirugía de emergencia. / Redes sociales

¿Quién es Grisel Margarita?

Grisel Margarita es una actriz y cantante mexicana nacida el 26 de abril de 1989 en la Ciudad de México. Inició su carrera desde temprana edad en producciones televisivas, principalmente dentro del formato de telenovelas infantiles, donde comenzó a construir su trayectoria en la pantalla chica.

Uno de sus trabajos más recordados es su participación en la telenovela Amigos x siempre (2000), donde interpretó a Patricia “Patty” Hernández, un personaje antagónico infantil que formó parte central de la historia. Posteriormente, continuó su presencia en producciones del mismo corte como Cómplices al rescate (2002), en el papel de Priscila Rico, y Amy, la niña de la mochila azul (2004), donde dio vida a Carolina Hinojosa. Ese mismo año se integró al elenco de Rebelde (2004-2006), donde interpretó a Anita.

No te pierdas: Sugey Ábrego sufrió terrible accidente que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, ¿se quedó sin caminar?