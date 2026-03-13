Mamá de José Ángel Bichir rompe el silencio, ¿habría discutido con su hijo? Aclara los rumores, ¿lo aventaron?

Patricia Pascual, productora y madre de José Ángel Bichir, habló sobre el presunto intento de suicidio del actor, ¿qué fue lo que dijo? Te contamos los detalles de sus declaraciones en medio de los rumores de una posible discusión y hasta de que supuestamente lo habrían aventado.

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¿Qué dijo la mamá de José Ángel Bichir sobre el presunto intento de suicidio de su hijo?

En declaraciones con medios, Patricia Pascual fue cuestionada sobre si el incidente que involucró a su hijo José Ángel Bichir se trató de un accidente o un presunto intento de suicidio. La productora respondió de manera directa y clara, confirmando que todo fue un accidente.

Al referirse a las versiones que circulaban sobre su estado, Pascual desmintió rumores que lo señalaban como intoxicado y relató que ya se arregló con las autoridades. Dejó claro que se trató de un accidente. Sin embargo, no dio detalles sobre si se trató de una supuesta discusión entre ellos.

“¿De qué está borracho? Por favor… Sí (fue un accidente), ya, ya (se arregló con las autoridades)”, afirmó la mamá del actor José Angel Bichir, dejando en claro que el hecho ya había sido aclarado ante las autoridades correspondientes y que se trató de un accidente.

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-Con información en desarrollo