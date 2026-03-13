¿José Ángel Bichir sobrevivió? Filtran su estado de salud y revelan, ¡su mamá estaba con él! ¿Lo aventaron?

El actor mexicano José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, protagonizó un preocupante momento la tarde de este viernes 13 de marzo, luego de que, presuntamente, intentara quitarse la vida. Los reportes recientes señalan que la madre del actor habría estado presente durante la escena. ¿Qué pasó exactamente?

¿En dónde intentó quitarse la vida el actor José Ángel Bichir?

Según un informe difundido por el periodista Abraham Mojica, el actor José Ángel Bichir presuntamente habría intentado atentar contra su vida en un inmueble localizado en la colonia Narvarte Poniente, dentro de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Además de ese primer reporte, se unió el periodista C4 Jiménez, quien vía X compartió una imagen en la que se ve el actor mexicano tirado. De igual manera, la imagen fue acompañada del siguiente mensaje: “ Se arroja del tercer piso el actor José Ángel Bichis. Así lo halló una vecina en su terraza ”, relató Jiménez.

De acuerdo con la versión que el comunicador compartió en redes sociales, los servicios de emergencia fueron movilizados después de que se reportara la caída de Bichir.

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¿Madre de José Ángel Bichir se encontraba en el momento en el que el actor cayó de un edificio?

Luego de saberse la noticia sobre lo sucedido con el actor José Ángel Bichir, comenzaron a surgir especulaciones y presuntos escenarios de lo que habría pasado para tomar esa decisión.

En una reciente emisión del programa De primera mano, la conductora Erika González dio detalles sobre lo ocurrido. Según lo relatado, la madre de José Ángel Bichir estaba presente cuando el actor decidió arrojarse:

Se informa que su madre se encontraba en el lugar de los hechos y lo identificó ante las autoridades. (...) Presuntamente el actor voluntariamente se habría lanzado al vacío. (...) Es información oficial. José Ángel Bichir

Cabe destacar que, según información de C4 Jiménez, el intérprete mexicano estaba medicado , información que ha generado mayor preocupación en lo sucedido.

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¿Cuál es el estado de salud del actor José Ángel Bichir?

Según información otorgada por los paramédicos que brindaron la primera atención médica a José Ángel Bichir, diagnosticaron fractura en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, lesiones que hicieron necesario su traslado inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

El actor llegó al hospital Rubén Leñero, y se espera que su familia hable al respecto para aclarar diversas dudas y rumores en redes.

La zona permaneció resguardada por elementos de seguridad durante varios minutos mientras se realizaban las labores de atención y recopilación de información.

Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los también reconocidos intérpretes Demián Bichir y Bruno Bichir, quienes han desarrollado una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro tanto en México como en el extranjero.

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