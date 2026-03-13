¡José Ángel Bichir en el hospital! Reportan presunto intento de suicidio del actor en su casa| VIDEO

Momentos de tensión se registraron luego de que un hombre presuntamente intentó quitarse la vida, quien fue identificado como el actor José Ángel Bichir, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras reporte de intento de suicidio. / Redes sociales

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir y por qué dicen que se intentó quitar la vida?

De acuerdo un reporte difundido por el periodista Abraham Mojica, el actor José Ángel Bichir presuntamente habría intentado quitarse la vida en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Según la información compartida en redes sociales, la movilización de cuerpos de emergencia ocurrió tras recibirse el reporte de un hombre que cayó desde un nivel superior del edificio.

“Hace unos minutos personal del ERUM acudió al exterior de unos departamentos sobre calle Uxmal, colonia Narvarte Poniente, por el reporte de un hombre de 38 años de edad que se aventó desde el tercer nivel hacia la calle”, señala el reporte difundido por el comunicador sobre la intervención de elementos de emergencia.

Al llegar al lugar, el hombre fue identificado como el actor “Ángel Bichir, actor de cine, teatro y telenovelas mexicanas, participó en producciones como ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Sexo, pudor y lágrimas’, ‘Divina comedia’, entre otros proyectos”, se lee en el mensaje difundido por el periodista.

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Reportan que José Ángel Bichir fue hallado inconsciente tras presunto intento de suicidio en CDMX. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir?

El reporte difundido por el periodista Abraham Mojica también señala que, al momento en que llegaron los servicios de emergencia, el actor José Ángel Bichir se encontraba inconsciente. De acuerdo con la información compartida, personal médico lo atendió en el lugar antes de proceder con su traslado a un hospital para recibir atención especializada

Según el reporte, el actor “se encontraba inconsciente al arribo médico y fue trasladado de emergencia al hospital”, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre su estado de salud. La intervención estuvo a cargo de elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa el momento en que el actor es llevado en una camilla por personal de emergencia. En las imágenes se le aprecia con el rostro y las manos ensangrentadas mientras es retirado del sitio para su traslado médico. Hasta el momento no se ha difundido información adicional sobre su condición.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) dio a conocer que el actor “fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, con manchas hemáticas”.

“Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada. Cabe señalar que, de acuerdo con loa primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”, dijo la dependencia local.

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¡Preocupación por José Ángel Bichir! Reportan que intentó suicidarse y fue llevado al hospital. / Redes sociales

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es un actor mexicano nacido el 28 de enero de 1988, con trayectoria en cine, televisión y teatro. Forma parte de una familia vinculada al medio artístico: es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir. Desde joven comenzó a involucrarse en proyectos audiovisuales, lo que marcó el inicio de su carrera dentro de la industria del entretenimiento en México.

Sus primeros trabajos se dieron a mediados de la década de 2000, cuando apareció en producciones de cine y televisión. Entre los proyectos tempranos en los que participó se encuentran las películas Matando Cabos y Morirse en domingo, además de series como Sexo y otros secretos, Tiempo final y Los simuladores, que formaron parte de su etapa inicial en la pantalla.

Durante la década de 2010 continuó sumando participaciones en televisión y cine. Integró el elenco de series como Cachito de cielo y Por siempre Joan Sebastian, y participó en películas como Cuatro lunas y Fragmentos de amor. También intervino en producciones internacionales, entre ellas la película colombiana Virginia Casta y la serie biográfica José José: El príncipe de la canción, donde formó parte del elenco.

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