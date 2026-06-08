Actor mexicano de ‘Señora acero’ ocultó que es gay, ¡lo obligaron a firmar contratos para no salir del clóset!

El actor Alejandro Oliva llevaba una carrera ascendente, con proyectos tan importantes como las series Señora acero y Madre de alquiler, pero reconoce que haber declarado públicamente sus preferencias sexuales lo ha limitado.

Alejandro Oliva escondió su homosexualidad / Liliana Carpio y redes sociales

¿Cómo le pidieron al actor Alejandro Oliva que ocultara su homosexualidad?

Alejandro Oliva nos revela de qué manera intentaron impedir que se supiera: “Me pidieron, en contratos para series y novelas, que firmara que no podía agarrar de la mano a mi pareja, que no podía salir del clóset. No subir fotos llevaba una carrera a redes sociales, no decir nada, porque comentaban que cómo te iban a creer que estás enamorado de la actriz si eres gay. Directores, productores, maestros me decían que no lo hiciera. Entonces, yo viví ciertos años de mi carrera profesional muy escondido, al mismo tiempo que tenía una relación maravillosa”.

“Llegó un punto en que dije: ‘Esto es lo más maravilloso que tengo, ¿por qué debo esconderme y aparentar algo que no soy, cuando lo que estoy escondiendo es puro, hermoso, me hace ser mejor persona?’”.

Alejandro se encuentra casado desde hace 7 años con Nicholas Aguilar, músico y dueño de una escuela artística. “Ya llevamos 12 de relación. A mí me dolía que él me apoyaba en absolutamente todo. Me decía que estaba bien, pero yo veía que le dolía”.

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Alejandro Oliva está casado con Nicholas Aguilar, llevan 12 años de conocerse / Liliana Carpio y redes sociales

¿Cómo afectó a Alejandro Oliva revelar su orientación sexual?

Alejandro Oliva reconoce la repercusión en su carrera tras confesar sus preferencias sexuales. “No voy a utilizar la palabra afectar, pero sí me ha limitado. Ahora el 80% de los personajes que hago son LGBTQ+. Por mucho tiempo, ese fue mi miedo, pero han sido personajes increíbles e historias maravillosas”.

“Todos los actores que somos parte de la comunidad pasamos por el miedo a que te vayan a encasillar, a decir cosas, que no te acepten y discriminar. Es el temor de que todo lo que llevo estudiado, he invertido y he apostado en mi vida pueda irse abajo por quien amo”.

Hizo un llamado a los productores: “He hecho en México y Nueva York grandes personajes. A final de cuentas, somos actores, no estamos representándonos a nosotros”.

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Alejandro Oliva actor de Señora acero escondió su orientación sexual / IG: alexolivag

¿En qué proyecto trabaja actualmente Alejandro Oliva?

Finalmente, sobre su actual proyecto, El gol de Alex, que se presenta en La Teatrería, en la CDMX, nos contó: “Es una obra que habla de la homofobia dentro del mundo del futbol. A pesar de ser una temática dura, la contamos a través de una comedia romántica. Yo estoy no solo estelarizando, sino también como productor”.

Y hace una importante reflexión sobre el mensaje de la obra: “Por estadísticas, claro que hay futbolistas en el clóset, pero México es uno de los países más machistas. Sin embargo, esperemos que ya haya más deportistas que salgan del clóset”.

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Alejandro Oliva participa en la obra El gol de Álex: ¿Qué papel hace? / Liliana Carpio y redes sociales

¿En qué series ha participado el actor Alejandro Oliva?

En 2017, su personaje ‘el Chamuco’, de la serie Señora Acero , tuvo un fuerte impacto.

, tuvo un fuerte impacto. También lo hemos visto en otras series de Netflix , como Madre de alquiler y Donde hubo fuego .

, como y . En cine, ha participado en las películas: La leyenda del diamante y La puerta verde .

y . Ha hecho teatro en Nueva York.

En México, ha protagonizado obras como Voraz, Destello y actualmente El gol de Alex.

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