Actor de Señora acero revela su lucha contra dura enfermedad tras el luto por la muerte de sus familiares

La industria del entretenimiento quedó conmovida luego de que Alejandro Oliva, conocido por su participación en Señora acero, compartiera un testimonio profundamente personal sobre su lucha contra una dura enfermedad. En un video publicado en redes sociales, el actor reveló que decidió iniciar un tratamiento psiquiátrico tras años de duelos, enfermedades y pérdidas familiares. Su mensaje, lejos de buscar compasión, pretende generar conciencia sobre la importancia de pedir ayuda.

El intérprete explicó que durante años fue considerado un hombre fuerte y resiliente, pero que detrás de esa etiqueta había un profundo desgaste emocional.

¿Qué enfermedad tiene Alejandro Oliva, actor de ‘Señora acero’?

Alejandro Oliva es conocido por su participación en la serie Señora acero, pero detrás del personaje hay una historia profundamente humana. En sus propias palabras, Oliva se describe como “doctor estudiante de psicología” y fue precisamente esa formación la que lo llevó a entender que necesitaba ayuda, ya que reveló que padece depresión y ansiedad.

Durante la pandemia, perdió a su padre, quien era médico, por Covid-19. “Lo perdimos a la semana y no me pude despedir de él”, confesó. Poco después falleció su abuela, a quien consideraba su segunda madre. El dolor fue tan intenso que no pudo procesar ambas pérdidas. Y cuando parecía que comenzaba a sanar, llegó otro golpe: el diagnóstico de cáncer terminal de su mamá.

“Su partida me volvió a quebrar y mi duelo se seguía alargando”, relató. Años después, una sepsis abdominal casi le cuesta la vida. “Me salvé de milagro, pero dentro de mí ya no era el mismo”.

Este cúmulo de experiencias lo llevó a buscar ayuda profesional. “Un día, que ya no podía más, me rompí y volví a buscar ayuda”, dijo el actor mexicano.

¿Por qué Alejandro Oliva decidió medicarse para la depresión y la ansiedad tras años de terapia?

En su testimonio, Alejandro Oliva revela que dudó mucho en compartir su historia, pero entendió que hacerlo podría ayudar a otros. “Dudé mucho en subir este video. Llevo un rato escondiéndolo… pero al final entendí que este es el tipo de cosas que se deben de compartir para darles luz”, expresó el actor, quien reveló que su psiquiatra le diagnosticó depresión y ansiedad como consecuencia de traumas acumulados y desbalances químicos en el cerebro.

Durante su confesión, Alejandro reconoció que tenía prejuicios sobre los medicamentos y que fue su psicóloga quien lo ayudó a entender que no debía seguir enfrentando su dolor solo: “Has podido solo, pero no es justo para ti que pudiéndote hacer este proceso más fácil con medicamentos no te lo permitas”. Esa frase, dijo, fue decisiva para aceptar el tratamiento.

Oliva ha estado en terapia desde los 18 años y siempre creyó que tenía las herramientas para salir adelante solo. Pero aferrarse a esa idea durante uno de los momentos más difíciles de su vida lo quebró. “A veces que nos digan ‘resiliente’ o ‘fuerte’ se termina convirtiendo en una expectativa de los demás pero también de uno mismo”, reflexionó.

¿Cómo enfrentó Alejandro Oliva el duelo por la muerte de su padre, su abuela, y la presión de ser “resiliente”?

Oliva reconoció que una de las cargas más pesadas fue la expectativa social de ser “fuerte”. “Durante cinco años estuve rodeado de muerte, escuchando que era resiliente, que era muy fuerte. Un día, que ya no podía más, me rompí y volví a buscar ayuda profesional”, compartió.

El actor también mencionó que, a menudo, se nos enseña a soportar sin expresar el dolor, cuando en realidad la vulnerabilidad es una forma de valentía. “Pedir ayuda no te hace débil, no te hace menos, te hace humano, te hace valiente y te hace alguien que eligió vivir”.

Además, confesó que al iniciar su tratamiento ha comenzado a notar cambios positivos: “En estos días, después de haber empezado el tratamiento, he visto destellos del Alejandro que era antes”. Pese a todo, aseguró que está aprendiendo a amar su nueva versión, entendiendo que no volverá a ser el mismo, pero sí puede reconstruirse.

Oliva también habló sobre el impacto de un video viral de Kanye West, en el que el rapero decía que prefería no estar aquí antes que estar medicado. “Yo no, yo sí quiero vivir”, afirmó Oliva.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandro Oliva y qué aprendió tras aceptar ayuda psiquiátrica?

En su testimonio, Alejandro Oliva aprovechó para derribar los tabúes sobre la medicación psiquiátrica. Comentó que, al contarle a sus amigos sobre su tratamiento, descubrió que muchos también estaban medicados, aunque lo mantenían en secreto. “El enterarme que no era el único me hizo sentir parte de algo, hizo que me dejara de sentir solo en este proceso”, explicó.

El actor agregó que su intención al compartir su historia es animar a otros a pedir ayuda y dejar de sufrir en silencio. “Si hubiera sabido de todas esas personas antes, muy probablemente no me hubiera costado tanto trabajo aceptar los medicamentos. Así que aquí estoy, abriendo mi corazón con la esperanza de que alguien que esté pasando por algo similar se anime a pedir ayuda”.

Oliva cerró su mensaje con un llamado a la empatía: “A ti que estás luchando, no estás solo, no estás loca, no eres el único o la única. Pedir ayuda también requiere fortaleza. Abrazo”.

Su historia se ha viralizado rápidamente, generando cientos de comentarios de apoyo y reconocimiento por su valentía al visibilizar un tema que sigue siendo tabú en la industria.

¿Quién es el actor mexicano de ‘Señora Acero’ Alejandro Oliva?

Alejandro Oliva González nació el 19 de julio de 1992 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Es hijo del doctor Roberto Jaime Oliva Cruz y María de Lourdes González Navarro. Aunque inicialmente estudió Medicina en Monterrey, pronto descubrió que su verdadera vocación era la actuación. A los 19 años, sus padres lo inscribieron en el instituto vocacional Bussola, en Ciudad de México, donde tomó clases de cinematografía con el director Alejandro González Iñárritu. Fue ahí donde se confirmó que su camino estaba en las artes escénicas.

Posteriormente, estudió actuación formalmente en CasAzul, la escuela de Argos Comunicación, y más tarde fue aceptado en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), donde se graduó con una maestría en Actuación Clásica para Teatro Profesional. Fue el único estudiante no nativo de habla inglesa en su generación.

Alejandro saltó a la fama por interpretar a “El Chamuco” en la serie Señora acero de Telemundo, donde apareció en 87 episodios entre 2015 y 2018. Desde entonces ha participado en proyectos como:



Donde hubo fuego (Netflix)

Madre de alquiler (Netflix)

La leyenda del diamante

y la obra de teatro Destello.

También ha trabajado en teatro Off-Broadway en Nueva York y ha tomado talleres con figuras como Benedict Cumberbatch y Diego Luna