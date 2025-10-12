¿Qué pasó con ‘Mr. Bean’? Así luce actualmente Rowan Atkinson, el actor que le dio vida al personaje

Sin duda alguna, ‘Mr. Bean se ha convertido en un personaje clásico de la televisión y el cine. Siendo interpretado por el actor Rowan Atkinson, apareció por primera vez en la serie con el mismo nombre en 1990. La popularidad fue tal que se realizaron dos películas y una serie animada. Si bien ya han pasado más de 30 años desde que Atkinson lo creó, sigue siendo muy popular en todo el mundo. Aquí te contamos qué ha pasado con su actor y creador.

¿Quién es ‘Mr. Bean’, el personaje creado e interpretado por Rowan Atkinson?

‘Mr. Bean’, personaje creado e interpretado por Rowan Atkinson, es un hombre de mediana edad que rara vez habla, pero es muy expresivo con sus gestos. Aunque suele ser muy amable, también es demasiado torpe, por lo que siempre se ve involucrado en situaciones bastante extrañas.

Si bien nunca se mencionó cuál era su nombre en la serie, en la película ‘Las vacaciones de Mr. Bean’, se puede ver en su pasaporte que se llama “Rowan”. Suele estar junto a su oso de peluche ‘Teddy’. El protagonista suele hablar con él, contarle sus problemas y tratarlo como si fuera una persona.

En algunos capítulos, se presentó a Irma Gobb como su novia. Irma es una profesora de primaria que es muy tímida. Su romance con ‘Mr. Bean’ es muy peculiar, pues él siempre prefiere sus regalos y suele rechazar sus afectos.

En su momento, Rowan Atkinson explicó que la idea del personaje surgió durante los años 80, mientras estudiaba su maestría en ingeniería eléctrica en Oxford. Aunque no fue hasta 1990 que pudo llevarlo a la televisión.

Tras el éxito que obtuvo, se hicieron dos películas y una serie animada. De igual manera, Rowan, con el personaje de ‘Mr. Bean’, hizo apariciones en diversos eventos. No fue hasta 2021 que anunció que dejaría de interpretarlo.

¿Quién es Rowan Atkinson, actor que le dio vida a ‘Mr. Bean’?

Rowan Sebastian Atkinson es un actor, comediante y escritor británico. Nació el 6 de enero de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años. Su debut en televisión fue en 1979, cuando protagonizó The Atkinson People, una serie de programas cómicos.

Debido al gran éxito del proyecto, poco a poco obtuvo más oportunidades en la televisión y el cine. Además de ‘Mr. Bean’, ha colaborado en grandes proyectos como:

Johnny English

Las brujas

Nunca digas nunca

Cuatro bodas y un funeral

Scooby Doo

Wonka

Loca academia de policias

En cuanto al plano sentimental, se casó con la maquillista Sunetra Sastry en 1990. Tuvo dos hijos con ella. Se separaron en 2014, divorciándose oficialmente en 2015. Actualmente, está en una relación con la actriz Louise Ford, con quien tiene una hija.

¿Cómo luce actualmente Rowan Atkinson, el actor de ‘Mr. Bean’?

Actualmente, Rowan Atkinson ya no interpreta a ‘Mr. Bean’ y está enfocado en otros proyectos. Su última aparición en la pantalla grande fue en la cinta de 2023, ‘Wonka’, en la que interpretó al Padre Julius.

Se encuentra trabajando en la cuarta entrega de Johnny English, la cual se contempla que se estrene en 2026. Hace algunos meses, se publicó una fotografía en la que se le podía ver en la cama de un hospital, por lo que los fans se preocuparon por su salud.

No obstante, poco después se dio a conocer que dicha imagen era falsa. Aunque ya no suele aparecer mucho en público, en las pocas apariciones que ha hecho en los últimos años, se le ha visto muy sano.

