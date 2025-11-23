De los Oscar al declive: así sobrevive hoy actor de Hollywood tras los escándalos que frenaron su carrera

La vida de Kevin Spacey, uno de los actores más reconocidos de su generación, dio un giro radical tras una serie de acusaciones que comenzaron en 2017 y que cambiaron por completo el rumbo de su carrera. Tras ganar dos premios Oscar, Mejor actor de Reparto en 1996 y Mejor actor en el año 2000, su trayectoria avanzaba con fuerza en cine, televisión y teatro. En ese momento, era una estrella consolidada con respeto en la industria y proyectos importantes en puerta.

Sin embargo, en cuestión de semanas pasó de ser uno de los actores más cotizados a enfrentar una cancelación mundial, quedarse sin contratos y perder su estabilidad económica. Hoy, a los 66 años, afirma no tener un hogar fijo y revela que depende de presentaciones musicales en bares y teatros pequeños para generar ingresos.

Te puede interesar: Actor de La rosa de Guadalupe anuncia la muerte de un ser querido con mensaje que conmociona a sus seguidores

Kevin Spacey / Captura de pantalla Youtube

¿Quién es Kevin Spacey?

Kevin Spacey es un actor, productor y director estadounidense nacido el 26 de julio de 1959. Construyó una trayectoria sólida en cine, televisión y teatro, donde destacó por la versatilidad de sus interpretaciones. Su carrera comenzó en los escenarios de Nueva York durante la década de los ochenta, etapa en la que participó en diversas obras de Broadway antes de saltar al cine.

A lo largo de más de tres décadas, Spacey acumuló reconocimientos internacionales, entre ellos dos premios Oscar: Mejor actor de reparto por Sospechosos comunes (1996) y Mejor actor por Belleza americana (2000). También participó en proyectos como Seven, L.A. Confidential, Superman Returns y Revolutionary Road. En televisión logró una proyección global con su papel de Frank Underwood en House of Cards, serie que lo posicionó como una de las figuras más influyentes del streaming.

Además de su trabajo como actor, dirigió filmes como Beyond the Sea y fungió como director artístico del prestigioso teatro Old Vic en Londres entre 2004 y 2015. Su carrera cambió en 2017, cuando enfrentó acusaciones públicas que lo alejaron de la industria y lo llevaron a un prolongado proceso legal y laboral que continúa afrontando.

Te puede interesar: Exparticipante de La casa de los famosos se convierte en padre ¡Ni él se lo imaginaba! “No fue planeado”

kevin spacey / Captura de pantalla Internet

¿Cuáles fueron las acusaciones contra Kevin Spacey?

El giro en su carrera Kevin Spacey inició en 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de agresión sexual. En ese momento, Spacey protagonizaba House of Cards, uno de los proyectos más populares de Netflix, donde contaba con el respaldo masivo del público. Tras la denuncia, fue removido de la serie y múltiples contratos quedaron cancelados. Poco después, en Londres surgieron más señalamientos por parte de varios hombres que aseguraron haber sido víctimas de abusos sexuales. El actor negó todas las acusaciones.

Spacey abordó estos hechos en una entrevista con Dan Wootton, donde expresó:

“Asumo toda la responsabilidad de mi comportamiento en el pasado y de mis acciones, pero no puedo asumir la responsabilidad ni pediré disculpas a nadie que haya inventado cosas sobre mí o exagerado sus historias”. Kevin Spacey

Mientras él exponía su postura, Channel 4 en Reino Unido lanzó el documental Spacey Unmasked, que incluía testimonios de diversas personas, incluyendo miembros de producciones en las que trabajó, como House of Cards. A partir de entonces, Spacey enfrentó distintos procesos legales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Pese a la dimensión mediática del caso, el actor no tiene ninguna condena en su contra. En 2022 fue absuelto en Nueva York, y en 2023 un jurado británico lo declaró no culpable de nueve cargos de agresión sexual. Aun así, su situación laboral se vio profundamente afectada.

Te puede interesar: Muere José Antonio Estrada, emblemático actor mexicano de teatro y cine, colaborador de ¡Qué Parió!

Kevin Spacey / Redes sociales

¿Por qué ahora Kevin Spacey canta en bares y teatros actualmente?

Kevin Spacey reveló que los costos legales de los últimos años lo dejaron sin hogar y sin estabilidad económica. Una de las deudas más altas corresponde a los 31 millones de dólares que debe pagar a la productora de House of Cards por incumplimiento de contrato tras su despido.

En entrevista con The Telegraph, ofrecida luego de presentarse como cantante en un club nocturno de Chipre, explicó que su situación económica lo llevó a cambiar de vida. Según el tabloide, algunos asistentes pagaron hasta 1,200 euros, alrededor de 25,453 pesos mexicanos, por verlo en el espectáculo “Kevin Spacey: Canciones e historias”.

El actor contó que vivió 12 años en Baltimore, Maryland, pero que perdió su casa debido a los gastos derivados de su defensa legal. Hoy se desplaza por distintos países, hospedándose en hoteles o alojamientos temporales. “Voy a donde está el trabajo”, dijo, antes de agregar: “Literalmente no tengo hogar”.

También mencionó que, aunque su estado financiero “no es muy bueno”, no llegó a declararse en bancarrota, algo que había temido. Su gira incluía presentaciones en Limassol, Atenas y Tel Aviv, aunque algunas fueron canceladas por la situación bélica en Gaza.

A pesar de su nueva faceta, el actor no cierra la puerta a volver a Hollywood. Explicó que sigue en comunicación con personas de alto perfil dentro de la industria y que su retorno podría darse en cuanto exista una “autorización” por parte de alguna figura con gran autoridad y respeto en el medio.

Te puede interesar: Asesinan a famoso payaso mientras cenaba en un restaurante; esto es todo lo que se sabe