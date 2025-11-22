Actor de La rosa de Guadalupe anuncia la muerte de un ser querido con mensaje que conmociona a sus seguidores

El mundo del entretenimiento quedó sorprendido después de que el actor mexicano Mario Morán, conocido por su participación en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, compartiera un mensaje que estremeció a sus seguidores. El artista informó mediante una historia de Instagram el fallecimiento de su padre, revelando que esta pérdida lo mantuvo alejado de las redes sociales en los últimos días.

Te puede interesar: Famoso influencer es asesinado a tiros en plena calle: filtran el video del ataque

Mario Morán / Captura de pantalla Redes sociales

¿Quién es el actor Mario Morán y cuál es su trayectoria?

Mario Morán se ha convertido en uno de los talentos más constantes de la televisión mexicana. Nacido en México y con 33 años de edad, dio sus primeros pasos en la pantalla chica participando en episodios de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, dos de los formatos más vistos de Televisa.

Con el paso de los años, su nombre comenzó a aparecer en producciones de mayor proyección. En telenovelas ha trabajado en títulos como:

Pasión y poder

La doña

Muy padres

Los ricos también lloran

Se llamaba Pedro Infante

La historia de Juana

Monteverde

Su presencia no se ha limitado a la televisión. En cine participó en proyectos que alcanzaron gran popularidad en México y Latinoamérica: No manches Frida y No manches Frida 2, dos de las comedias mexicanas más taquilleras de los últimos años. Estas producciones lo consolidaron como un actor versátil capaz de trabajar en géneros distintos.

Te puede interesar: Jeni de la Vega, exnovia de Eleazar Gómez, de luto tras la muerte de su padre: “Hay mucho dolor en mi corazón”

Marío Moran / Las estrellas

¿Qué dijo Mario Morán sobre la muerte de su papá?

Durante la mañana de este viernes, el actor de 33 años, Mario Morán, publicó una historia en Instagram dirigida a sus más de 500 mil seguidores. En ella confirmó el fallecimiento de su padre y explicó que esta situación fue la razón de su ausencia reciente. El mensaje fue breve, directo y dejó claro el momento de duelo que atraviesa.

Morán agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. Según escribió, su prioridad es encontrar estabilidad emocional antes de retomar su actividad en redes sociales y plataformas profesionales. En su mensaje también expresó gratitud por la preocupación que sus fanáticos han mostrado.

“Gracias por todos sus mensajes y su preocupación para mí”, escribió el actor antes de explicar los motivos de su desconexión.

“He estado desconectado de aquí debido al fallecimiento de mi padre. Volveré cuando mi corazón y mi energía estén más en calma. Gracias”. Mario Morán

Te puede interesar: Exestrella infantil fue reportado como desaparecido hace unos días; ahora es encontrado sin vida: ¿Quién era?

Mario Morán anuncio la muerte de su papá de una instagram / Captura de pantalla

¿De qué murió el papá de Mario Morán?

Hasta el momento, ni Mario Morán ni nadie de su entorno personal ha revelado públicamente la causa específica de la muerte de su padre. En su mensaje de Instagram, el actor únicamente confirmó el fallecimiento de su progenitor y agradeció las muestras de cariño que ha recibido, sin brindar detalles adicionales sobre lo ocurrido ni sobre las circunstancias del deceso.

Además, Mario Morán pidió comprensión por su ausencia en redes sociales durante los últimos días. La publicación de inmediato llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir condolencias en distintas plataformas.

Te puede interesar: Muere joven estrella de Hollywood a los 33 años ¡luchó contra fuertes adicciones!