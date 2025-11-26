Muere actor de la saga ‘Ocean’s Eleven’ a los 84 años, ¿quién era Michael DeLano y qué le pasó?

La industria del entretenimiento se viste de luto nuevamente. Y es que, tras la muerte de Gabriela Michel, famosa actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, se da a conocer el fallecimiento de Michael DeLano, actor principalmente reconocido por aparecer en la saga de ‘Ocean’s Eleven’, a los 84 años. Esto es todo lo que se sabe.

¿Cómo murió Michael DeLano, actor de ‘Ocean’s Eleven’?

La muerte de Michael DeLano, actor de ‘Ocean’s Eleven’, fue confirmada por el medio ‘The Hollywood Reporter’. Según lo reportado, la celebridad habría perdido la vida en un hospital de Las Vegas.

La causa habría sido un infarto. Si bien la noticia se confirmó hasta este 26 de noviembre, el hecho se suscitó el pasado 20 de octubre. Hasta el momento, la familia no ha querido dar declaraciones sobre este hecho, lo que sugiere que ha optado por vivir su dolor en completo silencio.

En tanto que, a través de redes sociales, los usuarios no han dudado en lamentar lo ocurrido y mandarle sus mejores deseos a la familia para que puedan sobrellevar su duelo.

¿Quién fue Michael DeLano, actor de ‘Ocean’s Eleven’?

Michael Ace Del Fatti, nombre real de Michael DeLano, nació el 26 de noviembre de 1940 en Estados Unidos. Inició su carrera artística en la década de los 70, participando en diferentes producciones con papeles menores. También llegó a desempeñarse como cantante.

Si bien su papel más famoso fue en la saga de ‘Ocean’s Eleven’, también estuvo en otros proyectos importantes como:

Rhoda

Firehouse

Catlow

The New Centurions

Adam-12

Kojak

Banacek

Barnaby Jones

Según reportes, estaba casado con Jean DeLano. Contrajeron matrimonio hace más de cuatro décadas. Se desconoce si tuvieron hijos.

En los últimos años, Michael había mantenido un perfil bajo y no había vuelto a aparecer en pantalla o algún proyecto teatral. Se reporta que dejó la industria en 2013 y vivió tranquilamente en Las Vegas desde entonces.

¿De qué trata ‘Ocean´s Eleven’ y cuál fue la participación de Michael DeLano?

Michael DeLano interpretó a Walsh en las cintas Ocean’s Eleven y Ocean’s Twelve, en las que compartió crédito con grandes estrellas como Brad Pitt y Julia Roberts. Se estrenaron a principios de la década de los 2000.

Esta saga cuenta la historia de Danny Ocean, un hombre que viola su libertad condicional y se junta con un grupo de criminales para hacer una serie de robos imposibles. La saga se considera como una de las películas más exitosas de la historia.

