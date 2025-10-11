Tras pedir trabajo en redes, David Villalpando, “profesor Virolo”, conducirá nuevo programa: ¿Cuál es?

El destacado actor David Villalpando, recordado por interpretar al querido “profesor Virolo” en la televisión mexicana, volvió a aparecer en redes sociales con un video que captó la atención de sus fans y compañeros del medio. En la publicación, Villalpando presentó un casting con el objetivo de relanzar su carrera artística y dejar un mensaje directo a productores y directores: está en busca de nuevas oportunidades laborales. ¿Ya la consiguió?

¿Quién es David Villalpando “profesor Virolo”, quien pidió trabajo en redes sociales?

David Villalpando alcanzó notoriedad en la década de los noventa, destacando en los programas de comedia liderados por Jorge Ortiz de Pinedo. Fue en Cero en conducta y más tarde en La escuelita VIP donde interpretó al profesor Patiño, mejor conocido como el “Virolo”, un personaje entrañable por su humor, frases distintivas y estilo peculiar.

Sin embargo, su trayectoria en televisión va más allá de este papel. Participó en otras producciones como La casa de la risa y Se vale, demostrando su talento tanto en la actuación como en la comedia.

El éxito del personaje del “profesor Virolo” no solo lo consolidó como una figura habitual en la pantalla chica, sino que también le permitió incursionar en el teatro y en la conducción de diversos formatos de entretenimiento.

¿En dónde participará David Villalpando “profesor Virolo”, tras pedir trabajo en redes sociales?

El vídeo en el que David Villalpando “profesor Virolo” solicitaba trabajo en sus redes sociales, se volvió viral, y lejos de una actitud negativa del público, los comentarios en su mayoría, querían una oportunidad de trabajo para el actor, pues aseguraban es una persona con gran talento.

Fue a inicios de esta semana que Villalpando compartió en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:

Este 15 de octubre se estrena la nueva temporada de Tengo Talento Mucho Talento KIDS en Estrella TV! Pónganse truchas. David Villalpando “profesor Virolo”

El texto venía acompañado de una imagen, en la que se podía observar su presencia dentro de un foro, promocionando el programa Tengo talento, mucho talento KIDS, del canal Estrella TV, perteneciente a una cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense.

Vestido con un traje negro, Villalpando se ganó los aplausos y la emoción de quienes comentaban la publicación, atribuyendo esta oportunidad laboral a la solicitud que hizo hace unos días. El actor no detalló si será conductor o colaborador, pero formará parte de este proyecto .

¿Cuáles habían sido los últimos trabajos de David Villalpando “profesor Virolo” en televisión?

Tras el final de los programas de La escuelita, la presencia de David Villalpando en la televisión se redujo, aunque su carrera continuó desarrollándose. Dedicado al trabajo detrás de cámaras, se desempeñó como guionista y supervisor de contenidos, además de colaborar en diversos proyectos televisivos.

En 2013, tomó un rumbo distinto al mudarse a Estados Unidos para integrarse a Estrella TV, donde participó en El show de Lagrimita y Costel, y posteriormente en Noches con Platanito, un talkshow en el que permaneció durante siete años.

Esta etapa en Noches con Platanito representó un periodo de estabilidad profesional en el extranjero, hasta que el programa concluyó en enero de 2020. A raíz de esto, Villalpando regresó a México y amplió su experiencia en producción y dirección al sumarse al elenco de Una familia de diez, donde colaboró tanto en la actuación como en el desarrollo creativo del programa.

