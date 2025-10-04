El actor y comediante de ‘La escuelita’ sorprende al pedir trabajo en redes sociales con video inesperado

El reconocido actor David Villalpando, famoso por dar vida al entrañable “profesor Virolo” en la televisión mexicana, reapareció en redes sociales con un video que llamó la atención de sus seguidores y colegas. En la grabación, el actor compartió un casting con la intención de reactivar su carrera artística y enviar un mensaje claro a productores y directores: busca nuevas oportunidades de trabajo.

El actor David Villalpando / Captura de pantalla

¿Quién es David Villalpando actor que hizo al “Profesor virolo” de La escuelita?

La carrera de David Villalpando se consolidó en los años noventa gracias a su participación en los programas cómicos encabezados por Jorge Ortiz de Pinedo. En Cero en conducta y posteriormente en La escuelita VIP, Villalpando dio vida al profesor Patiño, mejor conocido como el “Virolo”, un personaje caracterizado por sus ocurrencias, frases memorables y estilo inconfundible.

Su paso por la televisión no se limita únicamente a este personaje. También trabajó en programas como La casa de la risa y Se vale, donde mostró su versatilidad al combinar actuación y comedia. La popularidad del “profesor Virolo” lo convirtió en un rostro recurrente en la pantalla, además de abrirle camino en escenarios teatrales y como conductor en distintos formatos de entretenimiento.

El profesor Virolo / Captura de pantalla

¿Qué pasó con David Villalpando, el Profesor virolo, después de La escuelita”?

Con el cierre de los programas de la “Escuelita”, la presencia de Villalpando en televisión disminuyó. Sin embargo, su carrera no se detuvo. Detrás de cámaras, trabajó como guionista y supervisor de contenidos, además de mantener colaboraciones en proyectos televisivos. En 2013, dio un paso importante al trasladarse a Estados Unidos para incorporarse a Estrella TV, donde participó en El show de Lagrimita y Costel, y más tarde en Noches con Platanito, talkshow en el que permaneció durante siete años.

Su etapa en Noches con Platanito marcó un período de estabilidad laboral en el extranjero hasta que el programa llegó a su fin en enero de 2020. Con ese cierre, Villalpando regresó a México, donde amplió su experiencia en producción y dirección al integrarse a Una familia de diez . Ahí, no solo aportó su conocimiento como actor, sino también como parte del equipo creativo detrás de cámaras.

David Villalpando / Captura de pantalla

¿Por qué David Villalpando pidió trabajo en redes sociales?

El reciente video de casting compartido en Facebook forma parte de los esfuerzos de Villalpando por mantenerse vigente dentro del medio artístico. Aunque actualmente se encuentra ligado a una nueva temporada de Una familia de diez el actor dejó claro que está abierto a nuevas propuestas laborales y busca reactivar su visibilidad frente a productores y directores.

La publicación no tardó en despertar el interés del público y los medios de comunicación. Para muchos, el caso de Villalpando refleja la realidad de varias figuras con amplia trayectoria en la comedia mexicana que, tras etapas de gran fama, enfrentan momentos de transición en los que exploran diferentes alternativas para continuar con su labor artística.

