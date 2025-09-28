¿Diego Luna, Gael García o Eugenio Derbez? Este es el actor mexicano más rico, ¿a cuánto asciende su fortuna?

A lo largo de los años, México ha visto pasar a un sinfín de actores; algunos buenos, otros malos y unos que simplemente pasan sin pena ni gloria. No obstante, hay uno que, gracias a su gran talento, no solo se ha consolidado como un representante del entretenimiento a nivel internacional, sino que también ha amasado una gran fortuna, ¿de quién se trata?

Actores millonarios / Redes sociales

Lee: Dalilah Polanco borra supuesta indirecta que lanzó a Eugenio Derbez el día de su boda con Alessandra Rosaldo

¿Qué actor mexicano tiene más dinero?

Existen muchos actores mexicanos que, por sus constantes apariciones en novelas, negocios o su trabajo en el extranjero, han forjado un patrimonio vasto que incluye varios miles de dólares. Algunos ejemplos son Diego Luna, Roberto Palazuelos o Gael García Bernal.

No obstante, según sitios internacionales con ‘Celebrity Net Worth’, la celebridad con mayor dinero sería Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez, quien actualmente tiene 64 años, es un actor, comediante y productor mexicano. Hijo de la difunta actriz del Cine de Oro mexicano, Silvia Derbez, comenzó su carrera en 1974. Algunos de sus proyectos más destacados han sido:

Cachún, cachún, ra, ra

La famila P. Luche

Al derecho y al Derbez

Shrek (doblaje al personaje de ‘Burro’)

No se aceptan devoluciones

La misma luna

Jack y Jill

Coda

Radical

En cuanto a su vida personal, ha tenido varias parejas, pero actualmente está casado con la cantante Alessandra Rosaldo. Tiene un total de cuatro hijos: José Eduardo, Aislin, Vadhir y su hija menor. A esta última la procreó junto a su actual esposa.

Eugenio Derbez / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Sarah Bustani reacciona al escándalo de presunta infidelidad de Eugenio Derbez con Dalilah Polanco?

¿A cuánto asciende la fortuna de Eugenio Derbez?

Según lo reportado, la fortuna de Eugenio Derbez asciende a 35 millones de dólares, aproximadamente, es decir, más de 645 millones de pesos mexicanos, lo que lo posiciona como el actor mexicano más rico.

Otras celebridades también han logrado amasar grandes fortunas. Aquí te dejamos quienes son:

Roberto Palazuelos: 15 millones de dólares (276 millones de pesos)

15 millones de dólares (276 millones de pesos) Gael García Bernal: 12 millones de dólares (220 millones de pesos)

12 millones de dólares (220 millones de pesos) Diego Luna: 8 millones de dólares (147 millones de pesos)

Fortuna de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Eugenio Derbez?

Pese a ser uno de los actores mexicanos más queridos, Eugenio Derbez no se ha librado de las polémicas. Aquí te dejamos algunas de las más famosas:

Infidelida d: Se dijo en su momento que Eugenio Derbez le fue infiel a su expareja, Sarah Bustani, con Dalilah Polanco, a quien a su vez habría engañado con su actual esposa. Esto ha sido desmentido por la actual participante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

d: Se dijo en su momento que Eugenio Derbez le fue infiel a su expareja, Sarah Bustani, con Dalilah Polanco, a quien a su vez habría engañado con su actual esposa. Esto ha sido desmentido por la actual participante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Relación con Victoria Ruffo: La actriz Victoria Ruffo señaló en su momento que Eugenio la engañó al hacerle creer que se habían casado. El actor sostiene que esto no es así. Victoria también ha dicho que, en su momento, su ex no era un padre presente con José Eduardo. Con el tiempo, limaron asperezas y tienen una relación cordial.

La actriz Victoria Ruffo señaló en su momento que Eugenio la engañó al hacerle creer que se habían casado. El actor sostiene que esto no es así. Victoria también ha dicho que, en su momento, su ex no era un padre presente con José Eduardo. Con el tiempo, limaron asperezas y tienen una relación cordial. Su opinión sobre el trabajo : En una entrevista, se dijo molesto de que los jóvenes de ahora, al momento de buscar trabajo, siempre preguntan cuánto les van a pagar, señalando que deberían fijarse más en la experiencia que van a conseguir.

: En una entrevista, se dijo molesto de que los jóvenes de ahora, al momento de buscar trabajo, siempre preguntan cuánto les van a pagar, señalando que deberían fijarse más en la experiencia que van a conseguir. Crítica a Selena Gómez: Cuando se estrenó ‘Emilia Pérez’, Eugenio criticó la actuación de Selena Gómez, sobre todo, su pronunciación en español. Aunque al principio fue objeto de comentarios negativos, al final, varios de sus detractores le dieron la razón.

Mira: Tras ‘separación’ de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, Vadhir hace anuncio: ¡Se convirtió en papá!