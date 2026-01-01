Un actor de Cero en conducta asegura que fue víctima de un trabajo de brujería ¿Quién es y qué le pasó? VIDEO

Un actor que participó en el icónico programa Cero en Conducta rompió el silencio y reveló que vivió momentos de auténtico temor al sentirse víctima de brujería. Según sus declaraciones, hubo momentos en los que llegó a temer por su salud y bienestar, sintiendo que fuerzas desconocidas podrían estar afectándolo de manera real.

No te pierdas: ‘La academia VLA’: ¿Quién ganó el reality del matutino? ¿Ferka, Rubén Cerda o Viviann Baeza?

Revelan que un actor de Cero en conducta vivió momentos de temor por brujería y objetos extraños en su hogar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el actor de Cero en conducta que fue víctima de brujería?

Rubén Cerda sorprendió recientemente al confesar que fue víctima de brujería, un episodio que lo hizo temer por su salud y bienestar. En sus declaraciones a medios, Cerda relató cómo ciertos sucesos inesperados lo llevaron a creer que alguien había lanzado un hechizo en su contra, generando miedo y desconfianza incluso en su entorno más cercano.

Aunque la brujería es un tema que muchos consideran parte del folklore y la superstición, la experiencia de Rubén Cerda pone en evidencia cómo las creencias y energías negativas pueden afectar emocional y físicamente a las personas.

No te pierdas: Rubén Cerda fue hospitalizado por una cirugía de emergencia ¿Cuál es su estado de salud?

Rubén Cerda revela cómo fue víctima de brujería y su experiencia con energías negativas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Rubén Cerda sobre la brujería?

Rubén Cerda reveló una experiencia que lo hizo reflexionar sobre lo desconocido y lo sobrenatural. El actor relató que en su hogar encontró objetos que lo hicieron sospechar de un trabajo de brujería, lo que en un principio generó preocupación por su salud y bienestar.

“Si crees en algo bueno, hay algo malo. Yo sí siento que hay personas que manejan ciertas energías negativas y que las utilizan para hacer daño. Si yo creo en el bien y en Dios, creo yo que también hay una parte oscura y hay entes malignos”, comentó Cerda.

El actor encontró en una maceta de su casa palos de planta atados con una fotografía suya recortada de una revista y envuelta con cinta roja, junto con un papel que decidió no tocar ni leer. La incertidumbre sobre la intención detrás de esos objetos lo llevó a tomar precauciones inmediatas. “Con dos palos, los quemé… Quién sabe qué hayan querido hacer, si fue la persona con la que estoy que bueno”, relató el actor.

No te pierdas: Alessandra Rosaldo estuvo en riesgo de morir tras ser víctima de brujería: “De muerte”

Rubén Cerda describió los objetos que halló en su hogar y cómo estos le hicieron temer por su bienestar ante un posible trabajo de brujería. / Foto: Redes sociales

¿Qué hizo Rubén Cerda para deshacer el trabajo de brujería?

Para deshacer cualquier influencia negativa, Rubén Cerda decidió recurrir a alguien cercano que tuviera el poder de sanar, asegurando que su objetivo no era dañar a nadie más, sino protegerse.

“No busqué quién, lo que sí es que conozco a una persona muy querida por mí que tiene el poder de sanar y le dije ‘Libérame de esas cosas, no le hagas daño a esa persona, simplemente libérame’”, explicó el actor. Aclaró que durante el proceso no sintió efectos negativos, sino que se trató de una medida de protección, y destacó la importancia de los objetos que porta para su resguardo.

Cerda mencionó que siempre lleva consigo varios amuletos y que estos forman parte de su rutina de precaución: “Traigo 40 amuletos en la bolsa, soy actor, no te puedo decir qué es lo que voy a hacer porque es de mala suerte y cosas así”.

Con estas declaraciones, el actor dejó claro que, aunque no busca conflictos ni confrontaciones, toma medidas concretas para mantenerse protegido frente a energías que considera oscuras o malignas, mostrando un lado de su vida personal que pocas veces se conoce en el medio artístico.

No te pierdas: ¡Quieren a Paty Muñoz en el panteón! Ninel Conde está entre sus enemigos “Se la van a pelar”