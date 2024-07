Rubén Cerda revela que quiere casarse con su nueva pareja Cristi, mejor amiga de su primera esposa

La semana pasada operaron de emergencia al actor Rubén Cerda. Afortunadamente, se recupera gracias a los cuidados y mimos de una mujer. Y sí, tal parece que el actor, después de la muerte de su esposa Tere hace casi año y medio, ha vuelto a sonreír. Vive un lindo romance con Cristina, quien fue la mejor amiga de su esposa y, aunque no han formalizado el noviazgo, él ya piensa en matrimonio.

“Me operaron de una oclusión intestinal, que se hizo por unas adherencias como consecuencia del bypass gástrico que me hice hace muchos años. Todo salió muy bien y me estoy recuperando”.

Rubén Cerda revela cómo va su relación con Cristi

“Estoy muy bien. Vamos viento en popa. Creo que lo que falta para dar el paso es tiempo. Los dos sufrimos una gran pérdida. Tere era su mejor amiga. Estamos pensando el próximo año formalizar el noviazgo. Por lo pronto, nos la estamos pasando bien. Estamos saliendo de este duelo juntos. Eso está muy lindo. Además, mis hijos la súper adoran. Me ven bien. Me siento contento, rejuvenecido”. Rubén Cerda

“Ella me sacó adelante. Estaba 10 kilos abajo de como estoy ahorita. Estaba desnutrido, aunque comía bien porque decía: ‘Si me enfermo ¿quién va a ver por ella?’.

De todos modos, acabé muy mal, casi con osteoporosis. Cristi me ha dado la patada de: ‘Órale, vamos a hacerte estudios. Tómate tus vitaminas’. A mí me gustaría casarme con ella. A sus hijas ya les digo hijas de cariño. Tenemos 10 años de conocernos. Primero como amigos y ahora en esta nueva etapa. Ella dice: ‘Nos quedamos así’. Yo le digo: ‘No’. Yo sí quiero formalizar, soy gente de familia. No es una situación de seguridad sino de compromiso”.

Rubén Cerda revela si le gustaría ser abuelo

“No, y ni creo. Tengo perrinietos y gatinietos. La juventud está muy dispersa. Se preocupan más por su pareja que por ellos mismos, y no piensan en tener hijos. Tienen una vida hecha, con un trabajo, y tener un hijo les complicaría la vida”.

“Karla, la mayor, es coro de Enrique Guzmán y Angélica María, César Costa y Pandora. Es directora de doblaje. Y Karina se fue cantando con Cirque du Soleil a Vallarta. Está en un concurso internacional de karaoke. Si gana, representará a México en Finlandia”.

“Mi hijo sigue aprendiendo japonés. Es el único que vive conmigo. También es gamer y mago”.

¿Ya tiene testamento? “Sí. Mis hijos son los beneficiarios. Cuando yo fallezca lo mío pasa a mis tres hijos. Si fallece uno de ellos, a los otros dos y así. Está todo organizado para no tener problemas. Lo hice desde hace muchos años”, finalizó.

