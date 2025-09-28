Actor de 2.3 metros de estatura de Game of thrones murió trágicamente a los 36 años de edad, su historia

Las condiciones físicas de una persona definen su estilo de vida, ya sean altos o bajos, las críticas hacia su persona siempre existen en redes sociales. Un caso reciente es el de Abelito, actual habitante de La casa de los famosos México, quien con su 1,14 metros de estatura, se ha vuelto de los favoritos en el reality.

De manera contrastante, la historia de un reconocido actor se erige como otro testimonio de resiliencia, adaptación y oportunidad. Con 2,34 metros de altura, fue reconocido como el hombre más alto de la Unión Europea y el británico más alto desde la época victoriana. Su figura imponente, que lo hizo destacar desde muy joven, terminó llevándolo a las pantallas de millones de personas alrededor del mundo, con papeles inolvidables como en la icónica serie, Juego de tronos. ¿Quién es el actor?

¿Quién es el actor de más de dos metros de altura que participó en la serie Juego de tronos?

Neil Fingleton alcanzó su altura definitiva incluso antes de cumplir los 16 años. En un intento por canalizar sus capacidades físicas hacia el deporte, se volcó al baloncesto, una disciplina que parecía hecha a su medida.

Tras pasar por una universidad en Estados Unidos, jugó en diversas ligas europeas, incluyendo equipos españoles como el CB Illescas y el Santo Domingo de Betanzos. Sin embargo, las constantes lesiones truncaron una carrera que prometía mucho en el ámbito deportivo.

Esta etapa, aunque frustrante en lo físico, le permitió a Neil forjar la disciplina y la perseverancia que más tarde lo acompañarían en su carrera artística. Lo que parecía una retirada anticipada del deporte se convirtió en un nuevo comienzo, cuando recibió una inesperada oferta para actuar en la obra Jack y las habichuelas mágicas .

En ella, por primera vez, un actor no necesitaba zancos para interpretar a un gigante. Fue el inicio de una nueva etapa en su vida, una que lo llevaría directamente a Hollywood.

Neil Fingleton, récord guiness / Redes sociales

¿Qué papeles hizo Neil Fingleton en su paso por Hollywood?

El actor Neil Fingleton descubrió que su singularidad física no solo llamaba la atención en la calle, sino que también podía ser una ventaja competitiva en el cine y la televisión.

Su carrera actoral arrancó con papeles pequeños pero significativos. En X-Men: Primera generación, interpretó a un guardaespaldas ruso, y más adelante aparecería en grandes producciones como La leyenda del samurái (47 Ronin) y El destino de Júpiter.

El papel que catapultó a Neil Fingleton a la fama internacional fue, sin duda, el de ‘Mag el Poderoso’ en Juego de tronos. El personaje, un gigante que defendía el Muro junto a los salvajes, se convirtió en uno de los más memorables de la serie, no solo por su fuerza bruta, sino por la humanidad que logró transmitir. Fingleton aprovechó al máximo la oportunidad, convirtiéndose en una figura icónica de la producción de HBO.

Aunque en muchos de estos papeles su rostro no era visible (como ocurrió cuando encarnó físicamente al villano de Los Vengadores: La era de Ultrón, interpretado en voz por James Spader), su presencia escénica era insustituible. Neil era consciente del valor de su figura en la industria, y no dudaba en reconocerlo: “Es un nicho único”, decía, con la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo.

Neil Fingleton, Juego de tronos / Redes sociales y canva

¿Cómo murió el actor Neil Fingleton?

En una de sus escasas entrevistas, concedida al diario The Telegraph, Fingleton reflexionaba sobre su singularidad: “ Cuando iba por la calle, la gente no me veía como a una persona normal, siempre se fijaban en mi tamaño ”. Pero también reconocía haber aprendido a aceptarlo: “Descubrí que podía utilizarlo a mi favor”.

Lamentablemente, Neil no pudo completar su recorrido en la serie. Falleció a los 36 años por una insuficiencia cardíaca, el 25 de febrero de 2017. Su funeral, realizado el 17 de marzo de ese año, reunió a cientos de personas que lo recordaron no solo por su imponente figura, sino por su humildad, carisma y capacidad para transformar una diferencia en una virtud.

