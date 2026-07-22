Ludwika Paleta revela que NO haría escenas subidas de tono con un actor ¡por una fuerte razón! “Era difícil”

La actriz Ludwika Paleta (quien sufriera múltiples picaduras), conocida por su participación en decenas de películas y telenovelas, generó controversia tras revelar detalles “íntimos” relacionados a aquellas escenas “subidas de tono” que graba para sus proyectos. En esta ocasión, mencionó el nombre del actor con quien no las grabaría. Te contamos de quién se trata.

¿Ludwika Paleta y sus escenas íntimas / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Con qué actor no podría hacer una escena íntima Ludwika Paleta?

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Ludwika Paleta continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine mexicano, por lo que sus recientes declaraciones han sorprendido a sus seguidores.

Tras ser cuestionada sobre algunas de sus escenas íntimas, la actriz reveló el nombre de un actor con quien NO grabaría algo de ese estilo: Flavio Medina .

Cabe recalcar que Flavio es otra figura importante de la escena mexicana, siendo parte de distintas películas y series que han tenido un gran éxito, como:



Las niñas bien (cine),

(cine), La dictadura perfecta (cine),

(cine), La reina del sur (televisión),

(televisión), Nadie nos vio partir (televisión),

(televisión), Para volver a amar (televisión), entre muchas otras.

Pero, ¿por qué Ludwika Paleta ha tomado tomó esa decisión?

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Flavio Medina, actor mexicano / Redes sociales

¿Por qué Ludwika Paleta no grabaría escenas íntimas con el actor Flavio Medina?

Lejos de tratarse de un conflicto profesional o una mala relación con Flavio Medina, Ludwika Paleta (actriz que denunció ser víctima de amenazas) explicó que este tipo de escenas no podrían llevarse a cabo por la estrecha amistad que los une.

En las declaraciones, retomadas por Univisión Famosos, la intérprete afirma que se construyó una fuerte amistad a lo largo de los años, gracias a las diversas producciones en las que han coincidido:

Era difícil de pronto creernos la pasión, empezábamos la escena y nos daba mucha risa. (...) Lo más chistoso es que Flavio y yo somos tan amigos y hemos trabajado juntos, que las escenas íntimas que teníamos nos moríamos de la risa. Ludwika Paleta

Por su parte, Flavio Medina también reconoció que filmar ese tipo de secuencias junto a Paleta era especialmente complicado precisamente por el vínculo de amistad que mantienen desde hace años:

Tenemos una conexión que sí nos daban unos ataques de risa complicados. Flavio Medina

Aún así, ambos protagonizaron la serie Isla brava, en la que tuvieron que realizar este tipo de escenas.

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¿Cuáles son las películas de Flavio Medina más conocidas?

Flavio Medina es un actor mexicano reconocido por su trayectoria en televisión, cine, teatro y recientemente en plataformas de streaming. Ha participado en producciones de drama, suspenso, acción y comedia.

Entre sus trabajos más conocidos en telenovelas y series se encuentran:



Nadie nos vio partir,

El recluso,

Cuna de lobos,

Nadie nos vio partir,

Amor bravío,

Para volver a amar,

Pacto de sangre, entre muchos otros.

En cine también ha participado en diversas producciones mexicanas, aquí algunas de ellas:



Las niñas bien,

La dictadura perfecta,

Una mujer sin filtro,

Corazonada, etc.

En el ámbito personal, Flavio Medina fue relacionado sentimentalmente con la actriz Silvia Navarro, rumor que inició aproximadamente en 2022.

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