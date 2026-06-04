Ludwika Paleta preocupa tras mostrar extrañas picaduras en la Riviera Maya: “No creo que sea mosco”

Ludwika Paleta volvió tendencia, pero no por los supuestos rituales satánicos a los que ha sido vinculada recientemente, sino por un inesperado video que preocupó a sus seguidores,sino por un inquietante video que compartió desde la Riviera Maya, donde aparece mostrando unas misteriosas picaduras en la piel que encendieron la preocupación de sus fans. La actriz, conocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión, no pudo ocultar su sorpresa ante las marcas y confesó que no sabe qué animal se las provocó.

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Ludwika Paleta fue señalada por el reo Beto en el pódcast de Saskia Niñod de Rivera de hacer rituales con niños. / IG

¿Qué le pasó a Ludwika Paleta durante sus vacaciones en Riviera Maya?

Las vacaciones de Ludwika Paleta en Riviera Maya tomaron un giro inesperado cuando la actriz compartió un video en sus historias donde mostró varias picaduras visibles en la zona del hombro, pecho, brazos y parte de la espalda.

La actriz explicó que no tenía certeza sobre el origen de las marcas y decidió compartir lo ocurrido con sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a analizar las imágenes para intentar identificar al responsable.

Durante la grabación, Ludwika Paleta expresó su sorpresa al observar el tamaño de las lesiones y dejó claro que no creía que se tratara de una simple picadura de mosquito.

“No sé si se alcanza a ver las tortas que me dejó este bicho. No creo que sea mosco” Ludwika Paleta

Sus palabras aumentaron aún más la curiosidad entre los internautas, quienes comenzaron a comentar masivamente sobre lo ocurrido y a compartir experiencias similares durante sus visitas a destinos de playa.

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¿Fueron chinches las que picaron a Ludwika Paleta?

Una de las teorías que más fuerza tomó en redes sociales fue la posibilidad de que Ludwika Paleta hubiera sido víctima de picaduras de chinches.

Tras observar las imágenes compartidas por la actriz, varios seguidores señalaron que las marcas tenían características similares a las que suelen dejar estos insectos. Incluso algunos usuarios sugirieron que podrían encontrarse en el lugar donde se hospedaba durante sus vacaciones.



“Esta hermosa es alérgica a las chinches”

“Lo malo es que si estás en un hotel, te las puedes llevar hasta en las maletas, en las ranuras”

“Son ácaros de colchón, @ludwika_paleta. ¡Pica horrible, ve al doctor!”

“Chinches, ahí donde te acostaste en la cama”

“Chinches, hay que checar los colchones”

“Son pulgas que se dan en el sargazo y quedan flotando. El sargazo está lleno”

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen de las picaduras. La propia Ludwika Paleta reconoció que desconoce qué animal provocó las lesiones.

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¿Las picaduras de chinches pueden ser peligrosas? Esto es lo que preocupa en el caso de Ludwika Paleta

Las picaduras de chinches, como las que muchos fans sospechan en el caso de Ludwika Paleta, suelen no representar un riesgo grave para la salud, pero sí pueden generar molestias importantes y persistentes.

En la mayoría de los casos, las chinches provocan ronchas rojas, inflamación intensa, comezón muy fuerte e irritación en la piel. De hecho, una de las señales más características es que las marcas suelen aparecer en grupo o en línea, algo que varios usuarios señalaron al observar el video que compartió Ludwika Paleta durante sus vacaciones en la Riviera Maya.

Sin embargo, el verdadero problema no es únicamente la apariencia de las picaduras, sino los efectos que pueden provocar:

Reacciones alérgicas: algunas personas pueden presentar hinchazón más severa, dolor y mayor sensibilidad en la zona afectada.

algunas personas pueden presentar en la zona afectada. Infecciones secundarias: rascarse constantemente puede lastimar la piel y favorecer infecciones .

rascarse constantemente puede . Insomnio o estrés: la comezón intensa puede dificultar el descanso y afectar la calidad del sueño.

la puede dificultar el descanso y afectar la calidad del sueño. Propagación involuntaria: las chinches pueden esconderse en maletas, ropa o pertenencias, facilitando que el problema llegue hasta casa.

Es por eso que los piquetes de Ludwika Paleta hacen sentido con la preocupación de sus seguidores, ya que las marcas que mostró en el video parecían grandes, inflamadas y más agresivas que las típicas picaduras de mosquito, lo que alimentó las sospechas de que podrían haber sido causadas por chinches o algún otro insecto similar.