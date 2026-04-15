Famosa cantante es hospitalizada de emergencia tras peligrosa picadura de araña; muestra terrible FOTO de su pierna

Una madrugada de tensión, un hospital en la Ciudad de México y una foto que alarmó a sus fans. La icónica cantante vivió horas críticas tras una peligrosa picadura justo antes de pisar uno de los escenarios más grandes de su carrera.

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Muere cantante / Redes sociales

¿Quién es la icónica actriz que terminó hospitalizada de urgencia en la Ciudad de México tras una peligrosa mordedura de araña?

Taylor Momsen, icónica actriz y cantante de rock, fue ingresada de emergencia a un hospital en la Ciudad de México luego de sufrir una mordedura de araña venenosa que puso en jaque su salud en pleno tour.

La exestrella infantil que conquistó Hollywood con su papel de Cindy Lou y hoy lidera The Pretty Reckless se encontraba en CDMX como parte de la gira junto a AC/DC, cuando el incidente ocurrió de forma inesperada. Aunque recibió atención médica casi de inmediato, el veneno provocó una reacción mucho más agresiva de lo previsto, obligando a los médicos a mantenerla bajo estricta observación.

Fue la propia Momsen quien encendió las alarmas al compartir detalles de lo ocurrido en redes sociales. Ahí explicó que su cuerpo respondió con una reacción inmunológica severa, lo que derivó en inflamación intensa y una lesión visible en la pierna. Las imágenes no tardaron en circular, desatando preocupación por su estado y por la posibilidad de que el concierto programado en la capital mexicana fuera cancelado.

Las fotografías mostraban una herida alarmante, con zonas rojizas y evidente inflamación, suficientes para que sus seguidores entraran en pánico. Sin embargo, la icónica actriz hospitalizada en México se encargó de aclarar que, aunque la situación fue delicada, su estado se encontraba estable gracias a la rápida intervención médica.

Desde el primer momento, Taylor dejó claro que estaba bajo el cuidado de especialistas y que el tratamiento recibido fue clave para evitar un desenlace mayor. Su mensaje buscó tranquilizar a sus fans y frenar los rumores, confirmando que, pese al susto, la gira no corría peligro inmediato.

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¿La picadura de araña puso en riesgo el concierto de Taylor Momsen en CDMX?

La gran pregunta entre los fans fue inmediata: ¿se cancelaría el concierto de Taylor Momsen en la CDMX? El show, considerado uno de los más esperados del año para los seguidores del rock, estaba programado en el Estadio GNP Seguros, con miles de asistentes listos para verla en vivo.

Durante varias horas, el silencio alimentó la incertidumbre. Sin embargo, fue actriz de el Grinch, quien despejó las dudas al confirmar que, pese a la hospitalización, sí cumpliría con su presentación. Con una frase que se volvió viral, resumió su situación con absoluta determinación:

“Hospital hoy, show mañana, las arañas venenosas no son buenas, pero el show debe continuar”, escribió a través de las redes sociales.

La cantante explicó que el tratamiento médico oportuno y el monitoreo constante permitieron estabilizar su condición, lo suficiente como para continuar con la gira sin afectar el calendario previsto.

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¿No es la primera que un animal ataca a Taylor Momsen? El historial de accidentes que alarma a sus fans

Para muchos seguidores, este nuevo incidente trajo a la memoria otro momento surrealista en la vida de Taylor Momsen. En 2024, durante un concierto en Sevilla, España, la cantante sufrió un episodio tan inesperado como inquietante mientras interpretaba “Witches Burn”, previo a un show de AC/DC.

En medio de la canción, el público comenzó a gritarle desde abajo del escenario. Al principio no entendía qué sucedía, hasta que se percató de la situación y reaccionó con total sorpresa. “Dios mío. Hay un maldito murciélago en mi pierna ahora mismo, ¿alguien podría ayudarme, por favor?”, gritó ante miles de asistentes.

Parte de su equipo subió rápidamente al escenario con un pañuelo para retirar al animal, y posteriormente Taylor fue trasladada a un hospital para recibir las vacunas preventivas. Lejos de dramatizar, la artista volvió a mostrar su particular sentido del humor al compartir el episodio en redes sociales.

Sobre el murciélago, escribió con ironía: “Era lindo, pero sí me mordió... así que las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas, gracias a todo el personal del hospital que me apodó ‘Batichica’, después de verlo en las noticias locales esa mañana”.