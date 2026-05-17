BTS en CDMX: video viral desata teorías tras captar supuesto ente paranormal en concierto del Estadio GNP

Lo que parecía una noche inolvidable para el ARMY mexicano terminó envuelto en misterio. Un video grabado durante el concierto de BTS en CDMX captó una inquietante silueta que aparece y desaparece en segundos. El clip ya es viral, y mientras algunos hablan de un ente paranormal, otros buscan una explicación lógica a lo ocurrido.

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¿Cuándo ocurrió la actividad paranormal en el concierto de BTS en CDMX y qué pasó exactamente?

Todo ocurrió la noche del 10 de mayo de 2026 durante el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira Arirang world tour.

Lo que debía ser una noche inolvidable para el ARMY mexicano se volvió tendencia por algo inesperado: un supuesto ente paranormal captado en video.

La grabación no fue dentro del show, sino en los alrededores del recinto, donde una fan estaba captando el ambiente. Nadie notó nada raro en el momento… hasta que revisaron el video después.

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¿Qué se ve en el video grabado por una fan de BTS durante su presentación en el Estadio GNP de CDMX?

En el clip, que ya circula en redes sociales, se ve a la multitud, luces del concierto y movimiento normal… pero de pronto aparece algo que congeló a todos.

Una silueta con forma humana se distingue por unos segundos. Parece caminar o moverse y, de la nada, se desvanece completamente.

La usuaria que lo compartió escribió: “Armygas ahorita viendo los videos de ayer ¿que carajos es eso que se mueve y luego desaparece?” A partir de ahí, el video explotó.

Muchos aseguran que no es un efecto visual, otros creen que podría ser un reflejo o una sombra. Incluso hay quienes dicen que podrían verse hasta dos figuras si se observa con detalle.

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¿Cómo estuvo el concierto de BTS en CDMX y qué dicen las fans sobre la supuesta aparición paranormal?

Más allá del susto viral, el concierto de BTS en CDMX fue todo un éxito: lleno total, euforia, luces espectaculares y un ambiente que hizo vibrar a miles de fans. Pero ahora, la conversación no es solo sobre la música. Las reacciones no se hicieron esperar:



“Nunca había visto algo así en un concierto”

“El video me puso la piel de gallina”

“Seguro fue un reflejo o una sombra, pero está demasiado claro”

Algunas fans se mostraron realmente asustadas, mientras otras tomaron el tema con humor, incluso bromeando sobre que el “ente” apareció por cantar mal alguna canción.



“Perdón… mi coreano no es muy bueno y quién sabe qué invoqué jajajaja.”

“Los ‘entes’: aaah… son las mexicanas cantando, nadie nos estaba llamando… (se van).”

“Pues con su coreano fluido no sé a quién invocaron jaja, ¡a vedaaa!”

“BTS incluso tiene a los fantasmas y espíritus enloqueciendo.”

Así fue capturado el escalofriante momento: