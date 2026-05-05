Cazzu revela aterradora experiencia paranormal con su hija: “Hay un señor en el cuarto”

Cazzu, la cantante argentina, confesó que vivió uno de los momentos más aterradores de su vida cuando su hija le aseguró que había “un señor” dentro de su cuarto. Aunque intentó mantener la calma, el miedo fue real y la historia dejó a todos con escalofríos.

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Cazzu / Redes sociales

¿Qué experiencia paranormal vivió Cazzu con su hija en su casa de Argentina?

Cazzu, una de las artistas argentinas más comentadas del momento y constantemente envuelta en polémicas en México por su pasada relación con Christian Nodal, sorprendió al público al compartir una experiencia paranormal que vivió junto a su hija en su casa de Argentina.

La revelación ocurrió durante su participación como invitada especial en el programa Lado B de MTV Latinoamérica, donde la intérprete habló de su vida personal, sus creencias, sus proyectos fuera de la música y su libro Perreo: una revolución. Sin embargo, fue una anécdota íntima y perturbadora la que se robó toda la atención.

Según relató, todo ocurrió en un día completamente normal, sin señales extrañas ni ambientes tensos. Madre e hija disfrutaban de un domingo tranquilo cuando, de pronto, su hija se acercó con una frase que cambiaría el tono del día por completo: había “un señor” en su cuarto y quería que su mamá lo sacara.

La declaración dejó a Cazzu paralizada, pues sabía perfectamente que no había, o no debería haber, ningún hombre dentro de su casa, lo que convirtió la situación en algo verdaderamente inquietante.

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Cazzu en MTV Latinoamerica

¿Qué le dijo su hija a Cazzu y por qué la cantante sintió tanto miedo?

Cazzu explicó que su hija, de casi tres años, suele ser una niña tranquila, independiente y muy concentrada cuando juega sola. Ese detalle hizo aún más perturbador el momento.

“Mi hija me pidió que fuera a su cuarto a sacar al señor que estaba... chicos, me cagu... toda. Me acuerdo y me da miedo”, confesó Cazzu entre risas nerviosas, dejando claro que el miedo fue completamente real.

De acuerdo con su relato, la casa tiene un pasillo que divide las habitaciones y, mientras su hija estaba en su cuarto, entró repentinamente al de su mamá para hacerle la inquietante petición. La seguridad con la que la niña habló fue lo que más impactó a la rapera argentina.

A pesar del terror que sintió, Cazzu entendió que debía mantenerse fuerte por su hija. Sin pensarlo demasiado, respiró profundo y decidió enfrentar la situación, aunque por dentro estuviera completamente aterrada.

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¿Qué encontró Cazzu al entrar al cuarto de su hija tras la aterradora advertencia?

Con el corazón acelerado y el miedo a flor de piel, Cazzu salió de su habitación y caminó hacia el cuarto de su hija. Al llegar, notó un detalle que aumentó la tensión: una puerta estaba abierta, algo que no recordaba haber dejado así.

“Respiré profundo y le dije: ‘¿Dónde?’. Llegué y había una puerta abierta... ¿En dónde está hija? ¿Le dijo que se vaya?”, narró la cantante, reconstruyendo el momento que aún le provoca escalofríos.

Aunque no vio absolutamente nada extraño ni percibió alguna presencia, decidió hablar en voz alta, como si realmente alguien estuviera ahí. Con firmeza y respeto, lanzó un mensaje que dejó helados a los espectadores:

“Señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija, entonces te tienes que ir, por favor no vuelvas”. Cazzu

Tras decirlo, no ocurrió nada fuera de lo común. No hubo ruidos, movimientos ni señales visibles. Sin embargo, la sensación de miedo no desapareció de inmediato y la experiencia quedó grabada en su memoria como uno de los episodios más extraños que ha vivido como madre.

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¿Cazzu cree que fue un fenómeno paranormal o solo imaginación infantil de su hija?

Cazzu fue clara al explicar que no podía asegurar que haya sido algo sobrenatural. La artista señaló que es muy común que los niños pequeños, especialmente a la edad de su hija, tengan una imaginación muy activa y digan cosas que pueden asustar a los adultos.

“Habrá muchas posibilidades, los chicos, su imaginación. Fue un poco, es malo, entonces ahí una que ya es grande... fue bastante particular, yo estaba muy asustada. No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido”, explicó con honestidad.

Aun así, admitió que el momento fue profundamente impactante, sobre todo porque ocurrió de manera inesperada y en un contexto cotidiano y que su hija no suele mentir.. Aunque intenta darle una explicación lógica, reconoce que como madre fue imposible no sentir miedo.

La confesión de Cazzu generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios compartieron experiencias similares con sus hijos, mientras otros aseguraron que este tipo de situaciones “no deben tomarse a la ligera”.