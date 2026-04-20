Lupita Villalobos reaparece hospitalizada y con su esposo tras rumores de divorcio: ¿qué pasó realmente?

Cuando los rumores de divorcio estaban en su punto más alto, Lupita Villalobos sorprendió al aparecer hospitalizada de emergencia y acompañada de su esposo Juan. La influencer encendió las redes al mostrarse arropada por su familia, justo en medio de una crisis de salud que coincidió con un momento personal complicado, marcado por versiones de una presunta infidelidad que primero señalaron a Juan y que, con el paso de los días, incluso llegaron a apuntar hacia la propia Lupita, alimentando aún más las especulaciones sobre el futuro de su matrimonio.

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¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos tras ser hospitalizada de emergencia en Hermosillo?

La influencer Lupita Villalobos, conocida por su participación en el pódcast Las alucines, generó una fuerte preocupación entre sus seguidores luego de ser hospitalizada de emergencia el sábado 18 de abril de 2026 en Hermosillo, Sonora.

Fue la propia creadora de contenido quien dio detalles de su estado de salud a través de sus historias de Instagram, donde explicó que llevaba varios días con un dolor de cabeza intenso que fue empeorando hasta convertirse en una situación insostenible.

Lupita Villalobos “Hola, oigan pues me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso, ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico, el dolor está siendo controlado por el medicamento porque de verdad duele mucho, pero esperemos que todo bien, los mantendré informados”.

Hasta el 20 de abril de 2026, Lupita Villalobos continúa bajo observación médica, con el dolor controlado mediante medicamentos intravenosos, aunque no se ha informado un diagnóstico oficial, algo que ha mantenido en vilo a sus fans.

La hospitalización ocurrió en un momento particularmente sensible para la influencer, no solo por su estado de salud, sino porque se da a pocos días de su esperada pelea contra Kim Shantal en el evento Supernova Génesis, programado para el 26 de abril en la Arena CDMX. Hasta ahora, no se ha confirmado si podrá participar, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores.

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¿Reconciliación entre Lupita Villalobos y Juan tras su hospitalización?

Más allá de su estado de salud, lo que realmente encendió la conversación en redes fue aparición de su esposo, Juan, en una imagen difundida la noche del 19 de abril. En la fotografía, Lupita Villalobos aparece en la cama del hospital rodeada de personas muy cercanas, entre ellas su pareja. También se observa a su mamá, sentada a un costado, y a su entrenador Ronni, con quien previamente se había especulado sobre una presunta infidelidad. El mensaje que acompañó la imagen fue breve, pero cargado de significado.

“Los tqm gracias por estar conmigo”. Lupita Villalobos

La fotografía no pasó inadvertida porque llegó semanas después de que Lupita Villalobos admitiera públicamente atravesar problemas en su relación, lo que disparó las versiones de una posible separación. Por eso, verla reaparecer junto a Juan en el hospital, en uno de sus momentos más delicados, fue leído por muchos como una señal de respaldo, aunque la influencer evitó pronunciarse directamente sobre el estado real de su matrimonio.

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¿De dónde surgieron los rumores de divorcio entre la influencer Lupita Villalobos y Juan?

La polémica alrededor del matrimonio de Lupita Villalobos comenzó a crecer cuando los creadores de contenido El rey tocino y Reina venenosa difundieron información que, según ellos, provenía de personas cercanas a la pareja. En sus publicaciones aseguraron que Juan Luis presuntamente habría sido infiel durante un viaje a Monterrey.

Según estas versiones, Lupita se habría enterado de la supuesta infidelidad hace pocas semanas, lo que detonó rumores de una crisis profunda e incluso de un posible divorcio. A esto se sumó un video de la creadora Holly Milk House, quien mencionó que la pareja estaría considerando iniciar un proceso legal para separarse.

Incluso se llegó a afirmar: “Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel… y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”.

Lupita Villalobos discute con fan que se tomaba fotos con su esposo / Redes sociales y canva

La ausencia de Juan en eventos públicos recientes, como la boda de Un tal Fredo, reforzó las sospechas, ya que Lupita acudió sola, algo inusual para quienes seguían de cerca su relación. Sin embargo, ante la presión mediática, Lupita Villalobos decidió desmentir directamente las acusaciones de infidelidad a través de Instagram. Con un tono firme, aclaró:

“¿Despierto y veo el internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿QUÉ? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel, tranquilos”. Lupita Villalobos

Aunque negó categóricamente la infidelidad, sí reconoció que su relación atraviesa un momento complicado, pidiendo respeto para su esposo, quien no es una figura pública.

Lupita Villalobos “Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando, ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila?”