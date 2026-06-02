Papá de Paola Márquez hace desgarradora confesión sobre la muerte de su hija, ¿ella planeó todo? “Me quiero ir”

La noche del sábado 30 de mayo, el mundo de Internet se vistió de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Paola Márquez, quien fue hallada sin vida en su departamento.

Los primeros reportes extraoficiales indicaron que se trataba de un posible suicidio, pero hasta ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

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Paola Márquez falleció a los 30 años. / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Paola Márquez?

Días después de que Paola Márquez se presentó en la Feria de San Marcos, se comenzó a reportar en redes que su cuerpo había sido hallado sin vida tras posible suicidio. Hasta ahora, la versión que más circula señala que un familiar se percató de la situación y pidió ayuda.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Pese a que no se ha confirmado la causa de su muerte, la noticia generó amplio impacto en redes, donde la influencer se mantenía activa constantemente.

La noticia conmovió a usuarios y seguidores de Inter, quienes se percataron de que en los últimos videos de la creadora de contenido parecían enviar señales de lo que sucedería. En una de sus últimas publicaciones colocó: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

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Ultima publicación de Paola Márquez en redes. / Redes sociales

¿Cuál es la confesión que Paola Márquez le hizo a su papá en sus últimos días de vida?

En medio de las reacciones que sigue generando la partida de Paola Márquez, su papá compartió su sentir durante el funeral de la joven, pero sorprendió al revelar la confesión que su hija le hizo antes de morir:

“Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá, yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿A dónde te quieres ir, Paola?, ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’”. Papá de Paola Márquez

En ese mismo encuentro con los micrófonos de Telemundo, confesó que tanto él como la mamá de la joven eran sus fans, por lo que no pudo evitar enviar un consejo a todos los jóvenes:

“Cuando vean a una chica en ese estado que a veces decía ‘estoy triste’, que la animen, que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros”, expresó.

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¿Quién era la influencer Paola Márquez?

Paola Márquez era originaria del municipio de Huehuetlán, donde adquirió amplia popularidad gracias a su contenido en redes, principalmente en Facebook y TikTok.

Gracias a su contenido, enfocado principalmente en estilo de vida y experiencias personales, conectó con miles de usuarios, pues logró sumar casi 2 millones de seguidores.

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