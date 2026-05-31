Celia Lora revela las insólitas peticiones que le hacen sus seguidores ¡hasta lluvia...!

Celia Lora, que recientemente habló del caso de Vadhir Derbez, compartió algunas de las experiencias que ha vivido a través de la plataforma azul de contenido exclusivo y reveló cuáles han sido las propuestas más inusuales que ha recibido por parte de sus suscriptores.

No te pierdas: Chela Lora hace venta de sus pertenencias y prepara exposición: ¿Está urgida de dinero la esposa de Alex Lora?

¡Le piden de todo! Celia Lora revela cuáles son las solicitudes más inesperadas de sus suscriptores. / Redes sociales

¿Qué le piden a Celia Lora los fans de contenido exclusivo?

Durante una entrevista concedida a Chisme no like en 2023, Celia Lora, que tuvo pleitos con Lizbeth Rodríguez, habló sobre el tipo de solicitudes que recibe de parte de algunos usuarios de su plataforma de contenido exclusivo y aseguró que hay peticiones que le han llamado particularmente la atención por los detalles específicos que incluyen.

“Son muy mañosos”, comentó entre risas al referirse a ciertos seguidores que le piden material enfocado en partes concretas del cuerpo.

La modelo explicó que algunos de los contenidos más solicitados correspondían a zonas que ella misma consideraba poco atractivas o poco habituales dentro de ese tipo de peticiones.

Según relató, entre los pedidos que más le sorprendieron se encontraban fotografías o videos del área detrás de la rodilla y de la nuca. Estas solicitudes, dijo, se repetían con frecuencia entre algunos suscriptores.

No te pierdas: Muere fundador de la icónica banda mexicana El tri, participante del polémico festival de Avándaro

Celia Lora habló sobre los mensajes que recibe de sus seguidores y explicó cuáles han sido los más particulares.

¿Qué mensajes le mandan los fans a Celia Lora?

En una emisión de su canal de YouTube Platicando cosas intensas, Celia Lora, que recientemente vivió momentos de terror en un vuelo al lado de Wendy Guevara, compartió algunos de los mensajes que asegura recibir de parte de seguidores interesados en adquirir contenido personalizado. Durante la conversación con Fermín Padilla, la influencer leyó varias de las peticiones que le han hecho llegar a través de distintas plataformas.

“Aquí me está pidiendo alguien, no voy a decir quién, que lo m..., así que or¡... n@ en mi cu... 3rpo”, comentó al relatar una de las solicitudes que recibió.

Más adelante, también habló de otros mensajes relacionados con prácticas similares y leyó textualmente una propuesta enviada por un usuario: “Me escribió que se quería hacer una torta (con p0p....)”.

La hija de Alex Lora continuó describiendo algunas de las peticiones que más llamaron su atención y compartió otro de los mensajes que le enviaron. “Estás como para m@ma..t* el cu...* y comerme tu ca...* en un barquillo. ¿Por qué quieren mi ca...*?”, expresó mientras reaccionaba a la solicitud durante la grabación del programa.

Las prácticas mencionadas por Celia Lora están asociadas a términos conocidos como la urofilia que se refiere al interés relacionado con la orina.

Por otro lado, la coprofilia es un término utilizado para describir el interés vinculado con las heces. Ambas forman parte de conductas y preferencias que han sido estudiadas desde distintas áreas.

No te pierdas: Alex Lora habla de la prohibición de narcocorridos tras lo ocurrido en concierto de Luis R Conriquez

Mensajes que recibe Celila Lora. / Redes sociales

¿Quién es Celia Lora?

Celia Lora nació el 25 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México. Es hija única de Álex Lora, vocalista y fundador de la banda ‘el Tri’, y de Celia García, conocida públicamente como Chela Lora.

Con el paso de los años, construyó una carrera propia dentro del mundo del entretenimiento, participando en distintos proyectos de televisión y plataformas digitales.

La también modelo alcanzó una mayor exposición mediática gracias a su participación en programas de televisión como la primera temporada de La Isla y posteriormente en Acapulco Shore.

Paralelamente, desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, donde actualmente suma más de 10 millones de seguidores en Instagram.

En 2010, Celia Lora enfrentó un proceso legal derivado de un accidente automovilístico en el que una persona perdió la vida. Como parte de ese proceso permaneció alrededor de tres meses en el Reclusorio Femenino de Santa Martha Acatitla.

Posteriormente obtuvo su libertad tras el pago de una fianza y continuó con sus actividades profesionales. No obstante, a través de los años, Celia Lora ha protagonizado diversas polémicas.

No te pierdas: Danna desafía críticas por usar la Virgen de Guadalupe en su ropa interior