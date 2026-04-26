Chela Lora hace venta de sus pertenencias y prepara exposición: ¿Está urgida de dinero la esposa de Alex Lora?

Chela Lora y Alex Lora son una de las parejas más estables del espectáculo, pero ahora su nombre tomó fuerza luego de que la esposa del vocalista y fundador de la banda de rock y blues El Tri vendió algunas de sus prendas y anunció una exposición, ¿será por problemas económicos? Te contamos los detalles.

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¡Prende las alarmas! Chela Lora vende sus cosas y anuncia exposición de El Tri, ¿problemas económicos? / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Chela y Alex Lora?

La relación entre Alex Lora y Chela Lora comenzó a escribirse a inicios de la década de los setenta, cuando ambos coincidieron en el emblemático Festival de Avándaro, realizado en Valle de Bravo en 1971. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que, desde entonces, se desarrolló en paralelo a su afinidad por el rock y el entorno musical que los rodeaba.

Con el paso de los años, su relación avanzó de manera constante hasta formalizarse en 1980, cuando decidieron unirse en matrimonio. En ese mismo proceso, Chela comenzó a involucrarse de forma más cercana en el entorno profesional de Alex, particularmente en el proyecto musical que entonces llevaba por nombre Three Souls in My Mind, acompañando el crecimiento del grupo dentro de la escena del rock en México.

Ya en la década de los ochenta, su participación se consolidó al asumir funciones de representación y organización, lo que derivó en la creación de Producciones Lora y en su papel como mánager de El Tri. Desde esa posición, impulsó diversas iniciativas ligadas al movimiento rocanrolero, incluyendo eventos y actividades que buscaban mantener vigente la escena musical y generar espacios para sus exponentes. Además, de su relación nació su hija Celia Lora.

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De no creer! Celia Lora vende sus cosas y arma exposición con objetos de El Tri. / Redes sociales

¿Por qué Chela Lora vendió su ropa?

Chela Lora realizó un closet sale, una práctica que consiste en vender ropa, zapatos y accesorios, ya sea usados o nuevos, a precios accesibles. Este tipo de iniciativas suele organizarse de manera directa por particulares, ya sea en espacios personales o a través de redes sociales, con el objetivo de dar salida a prendas que ya no se utilizan.

Sin embargo, no se trata de problemas económicos, sino que Chela Lora contó en entrevista con De primera mano que era una practica de desapego de las cosas, aunque el cantante no se deshace de las cosas, según su esposa.

“Él no se deshace de nada, el que tiene más ropa y todo es él, tiene todo. Aquí entra mucho, ya no es de ‘Quiero vender porque quiero ganar una lana’ porque lo das muy barato, aquí tienes que practicar el desapego porque empiezas a ver y ahorita estaba sacando unas cosas y dije ‘Ay no, le voy a dar otra oportunidad, si me quedan bien las voy a seguir usando'", dijo Lora.

No obstante, destacó que aunque las prendas están llenas de recuerdos, es mejor que “se vayan, a final de cuentas están en el clóset y ni las había visto hace mucho'".

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¿Qué está pasando? Celia Lora vende pertenencias. / Redes sociales

¿Chela Lora exhibirá cosas de Alex Lora?

Chela Lora reveló que harán una exposición para exhibir objetos de El Tri, la legendaria banda de rocanrol, pues de octubre a noviembre de 2025 se desarrolló un evento similar llamado ¡Que viva el rocanrol! Antología visual-afectiva para EL TRI en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, donde mostraron la colección de objetos que el grupo reunió a lo largo de más de 50 años de trayectoria,

Ante esto, destacó que “nosotros con tantos fans que nos regalan tantas cosas, todo te encanta y lo guardas, tenemos una bodega de dibujos, trabajos y con cosas que hemos hecho también, nos regalan muchísimas cosas y las guardamos”.

“Hemos hecho exposiciones, vamos a hacer otra, la pasada fue en el Museo del Chopo, de octubre a noviembre y ahí pasamos una película”, puntualizó Chela Lora sin dar a conocer más detalles sobre cuándo y donde se llevará a cabo el evento.

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