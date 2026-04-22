Joaquín Bondoni se lanza piropos en redes con su compañero de obra de teatro: ¿Se confirma romance?

Joaquín Bondoni se encuentra en una de las mejores etapas de su vida al protagonizar la obra ‘Afterglow’, donde, además de ser aplaudido por el público por su interpretación en el escenario, se dice que pudo haber conocido el amor. Esto ya que podría estar interesado en uno de sus compañeros de escena con los que comparte mucha química.

En TVNotas, una fuente cercana reveló que estaría interesado en su compañero de obra y ahora hasta se lanzan piropos en redes sociales. ¿De quién se trata y qué se ha dicho? Estos son los detalles.

Joaquín Bondoni podría estar saliendo con un hombre 21 años mayor que él. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el compañero de teatro con el que Joaquín Bondoni se lanza piropos en redes?

Se trata del actor Aarón Balderi, con quien Joaquín Bondoni comparte escenas de mucha química y atrevidas.

Recientemente y luego de que TVNotas revelara que el joven actor tendría interés en el artista, de acuerdo con una fuente cercana, el tema comenzó a escalar, tanto que en redes sociales se observó que ambos se lanzan piropos.

En días pasados, Joaquín compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram y Aarón le comentó:

“Te quiero tanto!!!”. Aarón Balderi.

En una de las fotografías se pueden observar a ambos actores juntos.

Piropos de Joaquín Bondoni y Aarón Balderi. / Foto: Instagram/@joaquinbondoni.

También en la cuenta oficial de Aaron Balderi hay intercambio de palabras.

Todo esto ha levantado muchas sospechas acerca de si podrían tener una relación amorosa. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de rumor.

Piropos entre Joaquín Bondoni y Aarón Balderi. / Foto: Instagram/joaquinbondoni.

Cabe recordar que el shippeo entre ambos actores comenzó a crecer, luego de que la fuente cercana a TVNotas revelara los apasionados besos que se dan durante las escenas, además de agarrarse la mano, aún cuando ya no están actuando.

“En esta obra, que trata de una relación abierta entre una pareja homosexual, siempre ha habido besos entre los integrantes del elenco, pero en los 3 años que lleva puesta nunca se habían visto unos besos tan apasionados y atascados como los que se dan Joaquín y Aarón. Además, se agarran de la mano constantemente, aunque ya no estén dando la función. Los ves cómo se miran y sabes que está surgiendo algo muy especial”, reveló la fuente a TVNotas.

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¿Qué han dicho Joaquín Bondoni y Aarón Balderi sobre el shippeo que les han creado en redes?

Ante el shippeo, Joaquín Bandoni no ha dado declaraciones al respecto, pero TVNotas entrevistó al actor Aarón Balderi y esto dijo:

“Aunque lo conozco de hace 2 años, en Afterglow se afianzó la relación y lo adoro. Es un niñazo, talentosísimo, sensible. Tenemos una amistad muy linda. Hemos hecho una química espectacular. Trabajamos mucho juntos los personajes. Nos hemos ido a echar unos tacos, a platicar”. Aarón Balderi.

Al ser cuestionado sobre si pudieran tener una relación amorosa, él lo negó, ya que manifestó que Joaquín podría ser su hijo, con la diferencia de 21 años que se llevan.

“A la gente le gusta mucho la pareja, pero son muchos años de diferencia, podría ser mi hijo. Además estamos en canales diferentes”. Aarón Balderi.

Después de que TVNotas insistiera en la pregunta de si podría haber una relación, Aarón contestó:

“Dejémoslo abierto, a ver qué puede pasar...” Aarón Balderi.

Joaquín Bondoni y Aarón Balderi tienen química en obra de teatro. / Foto: Liliana Carpio e IG @afterglowmexico.

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¿Quién es Joaquín Bondoni?

Joaquín Bondoni es un joven actor de 22 años de edad que ha participado en diversos proyectos para la televisión y en el teatro.

Ganó fama por su papel en reconocido internacionalmente por su papel de Cuauhtémoc ‘Temo’ López en ‘Mi marido tiene familia’. Otros de los proyectos donde ha participado son:



Juntos el corazón nunca termina.

Mi marido tiene familia.

Papás por siempre.

Papás por conveniencia.