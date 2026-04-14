Famoso actor mexicano termina su relación con su novio y ahora ¡estaría interesado en compañero de obra!

Hace un mes, Joaquín Bondoni se integró a la obra Afterglow, donde, además de encontrar un nuevo reto profesional, se encuentra muy entusiasmado con uno de sus compañeros de reparto, Aarón Balderi, con quien tiene escenas muy atrevidas.

Joaquín Bondoni terminó con su novio Marco Tapia, entre gritos, celos y mensajes entre otros hombres. / Redes sociales

¿Cómo es la química entre Joaquín Bondoni y su compañero de obra, Aarón Balderi?

Una fuente cercana al actor Joaquín Bondoni nos cuenta: “Lo hemos visto bastante emocionado. Se siente feliz de estar en una obra que lo está llenando mucho actoralmente. El público lo ha recibido de maravilla. Además, ahí coincidió con Aarón, con quien está encantando de trabajar y convivir. Hay mucha química entre ellos. La ficción está traspasando los escenarios. Lo notamos muy interesado en él”.

“En esta obra, que trata de una relación abierta entre una pareja homosexual, siempre ha habido besos entre los integrantes del elenco, pero en los 3 años que lleva puesta nunca se habían visto unos besos tan apasionados y atascados como los que se dan Joaquín y Aarón. Además, se agarran de la mano constantemente, aunque ya no estén dando la función. Los ves cómo se miran y sabes que está surgiendo algo muy especial”.

La fuente comentó que a Joaquín le encanta la personalidad de Aarón. “Le fascina su madurez. Sé que para Aarón sí es complicado pensar que se llevan 21 años (Joaquín tiene 22 y Aarón, 43), pero para el amor no hay edad y ni se nota mucho la diferencia. A ver qué pasa”.

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Joaquín Bondoni y Aarón Balderi tienen química en obra de teatro / Liliana Carpio e IG @afterglowmexico

¿Qué opina Aarón Balderi sobre su ‘shippeo’ con Joaquín Bondoni?

Al conocer esta información, entrevistamos a Aarón, quien aceptó que en escena se ha besado con Joaquín más que otros actores que han participado en la obra. “Como somos los nuevos, queremos que la historia se cuente de una forma explosiva, y nos hemos ido agarrando confianza con el tiempo. Me encanta que los 2 estamos abiertos a eso”.

“Aunque lo conozco de hace 2 años, en Afterglow se afianzó la relación y lo adoro. Es un niñazo, talentosísimo, sensible. Tenemos una amistad muy linda. Hemos hecho una química espectacular. Trabajamos mucho juntos los personajes. Nos hemos ido a echar unos tacos, a platicar”.

Finalmente, sobre si pudiera nacer una relación amorosa, primero dijo que no. “A la gente le gusta mucho la pareja, pero son muchos años de diferencia, podría ser mi hijo. Además, estamos en canales diferentes”. Pero, ante nuestra insistencia nos sorprendió al decirnos: “Dejémoslo abierto, a ver qué puede pasar...”.

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Joaquín Bondoni y Aarón Balderi / IG: Liliana Carpio e IG @afterglowmexico

¿Quién es Joaquín Bondoni y cuál es su trayectoria?

Joaquín Bondoni es un actor, cantante y bailarín mexicano

Su reconocimiento a nivel nacional llegó en 2018 cuando interpretó a “Temo” en la telenovela Mi marido tiene más familia , la cual, fue producida por Juan Osorio.

, la cual, fue producida por Juan Osorio. Gracias al éxito de la telenovela, Bondoni incursionó en la música y formó parte del dueto musical “Aristemo” junto a Emilio Osorio, retomando el nombre de sus personajes en dicha producción.

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