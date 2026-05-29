Manuel Masalva reaparece en silla de ruedas tras debatirse entre la vida y la muerte en Dubái | FOTOS

Manuel Masalva, actor conocido por sus participaciones en producciones como La rosa de Guadalupe y Narcos, reapareció luego de estar al borde de la muerte en Dubái.

A través de imágenes compartidas recientemente, el intérprete fue visto en silla de ruedas dentro del hospital, lo que causó preocupación entre sus fans.

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Manuel Masalva reaparece y muestra su duro proceso de recuperación. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Manuel Masalva, actor de La rosa de Guadalupe?

La situación de salud de Manuel Masalva comenzó a finales de marzo de 2025, cuando el actor realizaba un viaje por Filipinas e hizo una escala en Dubái.

Durante su estancia presentó fuertes malestares y posteriormente fue diagnosticado con una infección provocada por la bacteria Burkholderia. Debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad, el intérprete tuvo que ser hospitalizado de emergencia y los médicos decidieron inducirlo a un coma.

En abril del mismo año, familiares y amigos del actor dieron a conocer que Manuel Masalva permanecía en estado delicado mientras recibía atención médica en Dubái.

Ante los elevados gastos hospitalarios, personas cercanas al actor impulsaron campañas de apoyo y recaudación de fondos, situación que generó múltiples muestras de solidaridad en redes sociales por parte de seguidores y compañeros del medio artístico.

Fue hasta mediados de mayo cuando, de acuerdo con la información compartida por su tía y retomada por la periodista Martha Figueroa, Manuel Masalva despertó del coma y se encontraba estable neurológicamente. Además, señalaron que el actor conservaba sus funciones cerebrales y que no perdió ni el habla ni la vista mientras continúa bajo observación médica.

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Manuel Masalva reaparece en hospital y sesiones de rehabilitación. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Manuel Masalva que preocupó en redes sociales?

Manuel Masalva reapareció en redes sociales mientras continúa con su proceso de recuperación, luego de los problemas de salud que enfrentó durante los últimos meses.

En las imágenes compartidas recientemente por el actor se le observa en una silla de ruedas, acompañado por un hombre que permanece a su lado mientras ambos posan al aire libre al atardecer.

Masalva aparece usando ropa hospitalaria y una pulsera médica en la muñeca, mientras sonríe frente a la cámara. Las fotografías también muestran parte del proceso médico y de rehabilitación que ha llevado desde su hospitalización en Dubái.

En algunas imágenes, Manuel Masalva aparece recostado en una cama de hospital y en sesiones de recuperación física, además de utilizar dispositivos y cables colocados en una de sus piernas como parte del tratamiento. A lo largo de este periodo, el actor ha estado acompañado por familiares y personas cercanas.

La reaparición ocurre meses después de que la agencia Jim Management 2025 pidió respeto y discreción sobre el estado de salud del actor Manuel Masalva y es una muestra de su proceso de recuperación en Dubái, pues en su cuenta de Instagram escribió: “Dubai Unposted. Pt.2 desenlace...”, ya que a mediados de mayo compartió otra serie de fotos donde documentó su llegada al país.

“Los detalles de sus avances y evolución están reservados para la familia y seres cercanos, por lo que apelamos a su comprensión y prudencia en estos momentos tan difíciles que está atravesando”, señalaron en mayo pasado mediante un comunicado compartido en redes sociales.

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Manuel Masalva muestra su recuperación tras permanecer hospitalizado en Dubái. / Redes sociales

¿Quién es el actor Manuel Masalva?

Manuel Masalva, nacido el 18 de junio de 1981, es un actor que ha construido una trayectoria dentro de la televisión y las series internacionales.

El actor es conocido por sus participaciones en producciones como Narcos: México (2018), La Guzmán (2019) y Hunters (2025), proyectos con los que logró ampliar su presencia tanto en plataformas digitales como en la pantalla chica.

Antes de consolidarse como actor, Manuel Masalva se preparó académicamente en distintas instituciones enfocadas en las artes. Es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), además de haber estudiado en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico, donde también desarrolló su formación artística.

Su primer trabajo en televisión llegó en 2014 con la serie Mi corazón es tuyo, producción que marcó el inicio de su carrera en la pantalla. A partir de entonces, el actor comenzó a participar en distintos proyectos televisivos y series que lo llevaron a formar parte de producciones nacionales e internacionales.

Además, Manuel Masalva tuvo una relación con la actriz Carolina Miranda, quién está por casarse con el músico colombiano Juan Felipe Samper.

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