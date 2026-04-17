Carolina Miranda sorprende al anunciar su compromiso Juan Felipe Samper: ¡Dan el sí y presume su anillo! FOTOS

Las campanadas de boda comienzan a sonar para Carolina Miranda, pues la actriz de series como Mujeres asesinas y La señora Acero reveló que se comprometió con su novio Juan Felipe Samper. Te contamos todos los detalles.

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Compromiso de Carolina Miranda y Juan Felipe Samper: así dieron a conocer la noticia. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Carolina Miranda y Juan Felipe Samper?

En entrevista para la revista ¡Hola! en julio de 2024, Carolina Miranda y Juan Felipe Samper confirmaron su noviazgo, dieron a conocer que cupido tocó su puerta sin siquiera imaginarlo, pues se conocieron por una simple casualidad y salieron a cenar, desde ese momento se enamoraron.

Además, en entrevista con Desnúdate con Eva, Samper contó que se conocieron en una aplicación y posteriormente Carolina Miranda lo comenzó a seguir en Instagram, el cantante en ese momento le pidió su teléfono para poder hablar más seguido, pero la actriz le dijo “Toma mi mail”.

La actriz se encontraba en Colombia en aquel entonces porque estaba grabando la serie Perfil falso, y tras un intercambio de mensajes, Samper la invitó a cenar, encuentro que dijo, “Fue maravilloso”, aunque no todo fue miel sobre hojuelas porque el cantante, dijo, “quedé con ella y yo no volví a aparecer hasta las 7:30 del otro día porque para mí ya estaba confirmado”, pero Miranda pensó que la había dejado plantada porque no le mandó ningún mensaje.

“En México no se usa así, él me dijo ‘Mañana vamos a cenar’ y me quedé todo el día esperando el mensajito y yo averiguando entre la gente: '¿Conocen a este fulano?’, yo nunca había salido con nadie de una aplicación. Nunca me mandó un mensaje, entonces dije: ‘Yo no me voy a quedar esperando un mensaje, voy a salir con mis amigos’, empezamos a hacer planes y entra un mensaje de este señor, les hablo a mis amigos y les digo: ‘Perdón, se cancela todo, me voy a ir a cenar con él”. Carolina Miranda.

En ese primer encuentro, la actriz pensó que era su “momento de loquear” y disfrutar su soltería, pero cuando lo saludó se puso a pensar “Qué guapo es el papá de mis hijos”, posteriormente llegaron a la cita y entre momento de humor y romanticismo inició la relación, desde ahí no se separaron. “Ha sido un clic y una cosa muy linda encontrarse con una manera de ver la vida muy similar, pasamos mucho tiempo juntos”, dijo Juan Felipe Samper.

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Carolina Miranda y Juan Felipe Samper confirman su compromiso: detalles de su relación. / Redes sociales

¿Cómo anunció Carolina Miranda su compromiso con Juan Felipe Samper?

A través de una publicación en redes sociales, donde compartieron una serie de fotografías en donde se ve a la pareja mostrando el anillo y rodeados de rosas, Carolina Miranda y Juan Felipe Samper confirmaron que llegarán al altar.

“Esta es mi persona favorita. En la vida hay quienes llegan a enseñarnos desde la alegría y otros desde lo incómodo.Hay quienes nos desordenan y hay a quienes intentamos moldear a nuestro gusto. Están los que nos alivian y los que sostenemos. Pero tú… tú eres la persona con la que todo encuentra equilibrio”, escribió la actriz y conductora mexicana de 35 años.

Además, Carolina Miranda le dedicó un mensaje romántico a su ahora prometido:

“Porque contigo, lo distinto y lo parecido, el dolor y la alegría, todo cabe y todo se siente seguro. Desde nuestra diferencia y lo improbable de nuestro encuentro. ‘Yo que no creía en la eternidad… Hoy no hay nada que quisiera más’ Decidimos decir que sí. Te amo”. Carolina Miranda

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¡Ya hay boda! Carolina Miranda confirma su compromiso con Juan Felipe Samper. / Redes sociales

¿Quién es Juan Felipe Samper, el novio de Carolina Miranda?

Juan Felipe Samper es un músico, multiinstrumentista, compositor, actor y cantante colombiano, nacido el 23 de septiembre de 1985 en Cali. Inició su formación artística desde temprana edad con estudios en el Conservatorio Musical de su ciudad y participación en actividades como coro escolar y teatro musical. Durante su etapa juvenil también se involucró en proyectos de distintos géneros, incluyendo jazz, rock y punk, principalmente como baterista.

En sus primeros años dentro de la música formó parte de la banda Atabake, considerada dentro del desarrollo inicial del tropipop en Colombia. Posteriormente se integró a la agrupación Sin Ánimo de Lucro como cantante y guitarrista, etapa en la que participó en giras y producciones que les dieron presencia en distintos países. Con este proyecto obtuvo reconocimientos dentro de la industria musical y una nominación al Latin Grammy, además de premios en Colombia.

Tras la pausa del grupo, continuó su trayectoria como solista bajo el nombre de Samper, con lanzamientos propios y colaboraciones musicales. Además de su carrera artística, su nombre ha cobrado atención en el ámbito personal al darse a conocer su relación con la actriz Carolina Miranda, con quien se comprometió.

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