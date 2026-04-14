Fue una de las actrices mexicanas más queridas, se casó con un exacadémico y se alejó de la TV ¡Ya quiere regresar!

Fran Meric desea continuar con su pasión por la actuación, por lo cual nos compartió que ha vuelto a tocar puertas para regresar a las telenovelas tras casi 10 años de ausencia, en los que se retiró para dedicarse a su familia y ser terapeuta holística.

La actriz expresó: “Extraño mucho las telenovelas. He hecho cosas pequeñitas, pero este retiro ha sido una decisión mía, para poder estar con mis hijos y acompañarlos. Ahora ha sido volver a tocar puertas y decirles: ‘Aquí estoy, sí me tomé una pausa, pero aquí sigo’. Yo creo que tarde o temprano hay un lugar para cada quien. Cuando sea el momento, me va a llegar otra vez”.

Fran Meric / Archivo TVNotas, IG @snserio, redes sociales, Mezcalent

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¿Por qué Fran Meric quiere regresar a las telenovelas?

Por más de 10 años, fue una de las actrices más importantes de TV Azteca, como estrella juvenil y como villana de telenovelas. Sin embargo, cuando ya se hablaba de un protagónico para ella, le dieron su carta de retiro, se embarazó y decidió ausentarse de los melodramas.

La también conductora profundiza en su decisión: “Mis hijos tienen 9 y 2 años, y creo que los primeros 7 años de vida de un niño son los más importantes, por lo que traté de poner mucha atención en ellos en esa parte. El tiempo que he estado a su lado ha sido fundamental para estar en su desarrollo y crecimiento, que vieran una madre presente”, indicó

Reconoce que la decisión de retirarse fue difícil: “Sí, porque quiero regresar todos los días. Es mi pasión, la actuación. Me hierve la sangre de ganas, pero no, porque yo sí tenía claro, como terapeuta holística en psicología que soy, que los niños necesitaban de sus papás. Eso me lo hizo más ligero”, puntualizó.

Fran Meric y Raúl Sandoval / Archivo TVNotas, IG @snserio, redes sociales, Mezcalent

¿Cuándo podría Fran Meric volver a la televisión?

Sin embargo, pronto volveremos a verla: “Ahorita estoy con un proyecto en Los Ángeles, California. Estoy yendo y viniendo. Espero contarles muy pronto. Ya se hizo el piloto y solo esperamos que se lance”, indicó.

Su último proyecto largo fue en 2017, en la telenovela ¡Muy padres!, para Imagen Televisión, después de que en 2015 llevara uno de los roles estelares de Así en el barrio como en el cielo, de la televisora del Ajusco.

“Justamente cuando me embaracé fue que dejaron de producir y me dieron la carta de retiro. Afortunadamente, en ese momento no fue difícil (dejar de tener contrato), porque yo ya estaba muy preparada psicológicamente para ser mamá” Fran Meric

Fran Meric / Archivo TVNotas, IG @snserio, redes sociales, Mezcalent

¿Fran Meric y su esposo, Raúl Sandoval, han enfrentado crisis matrimoniales?

Este 2026, Fran cumplirá 12 años de casada con el cantante y exalumno de La academia Raúl Sandoval: “Ha sido una montaña rusa emocional. Es un sube y baja. Hay días que nos amamos y otros que no nos queremos ni ver, como todo matrimonio, pero siempre pienso que el amor es una decisión diaria y que hay que tomar terapia de pareja tarde o temprano, para reordenar las cosas. No porque estés en crisis o a punto de romper, sino porque hay que reencontrarte con la persona que tienes al lado”, mencionó.

Nos compartió cómo han sobrellevado los momentos difíciles como pareja: “Al final del día, todos crecemos en conciencia, cambiamos de formas de pensar. Tienes que decidir si sigues queriendo estar con él o ella. No hemos dicho: ‘Vamos a separarnos’, pero sí hemos tenido crisis, en que hemos decidido: ‘Es momento de tomar terapia’, y eso nos ha ayudado muchísimo. Yo, como terapeuta, vivo de eso y confío 100% en el proceso, en el poder entregarte a una persona y decirle: ‘Aquí estamos, a hacer lo que se tenga que realizar’, porque los 2 decidimos seguir salvando esto”, confesó.

A pesar de que ella es terapeuta, nos confesó que también requiere ayuda de otros profesionales: “Hay momentos en que el ego siempre gana, y ahí es donde acudo a mi terapia. Les llamo a mis coaches. Les digo: ‘Necesito una sesión, para que me pongan los pies en la tierra’”, concluyó.

Fran Meric y Raúl Sandoval / Archivo TVNotas, IG @snserio, redes sociales, Mezcalent

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¿Quién es Fran Meric y cuál ha sido su trayectoria artística?

Debutó en 2002 en el programa La jalada , de TV Azteca Veracruz.

, de En 2005 fue parte del elenco estelar de la telenovela La otra mitad del sol . Ese mismo año fue participante del reality Bailando por un millón .

. Ese mismo año fue participante del . Como conductora formó parte del matutino Tempranito .

. Le siguieron otras telenovelas como: A corazón abierto , Los Rey , Secretos de familia , Así en el barrio como en el cielo (foto) y ¡Muy padres!

, , , (foto) y En los últimos años, por dedicarse a sus hijos y a dar terapias holísticas en psicología, solo ha tenido participaciones en unitarios como: Esta historia me suena y Un día para vivir.

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